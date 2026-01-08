Craft FW26: Training stopt niet bij winterweer

Niet iedereen stopt met sporten zodra het kouder wordt. Voor veel sporters is winter juist het seizoen waarin routine en discipline tellen. Vroege ochtendruns, fietsen in frisse lucht, vaste trainingsblokken richting voorjaar. En dan wil je kleding die precies goed is. Niet te warm, niet te zwaar, maar afgestemd op tempo, inspanning en omstandigheden.

Craft FW26 vertrekt vanuit die realiteit. Dit is training gear die je aantrekt zonder na te denken, omdat het werkt.

Gelaagd comfort als basis

De collectie is opgebouwd rond het principe van een slim lagen systeem. De materiaalkeuze ondersteunt hoe sporters zich in de winter echt bewegen. Baselayers sluiten nauw aan en houden warmte vast zonder benauwend te worden. Lichte midlayers zijn makkelijk te combineren en geven flexibiliteit wanneer omstandigheden wisselen. Zachte, comfortabele en duurzame stoffen zorgen dat items prettig aanvoelen, ook tijdens lange trainingen.

Het resultaat is kleding die meebeweegt met het lichaam, maar ook met het verloop van de training. Van koude start tot het moment dat je op temperatuur komt.

Subtiele wintertinten met een twist

Het kleurverhaal maakt FW26 extra sterk op de winkelvloer. Diepe wintertinten zoals burgundy, navy en aubergine zorgen voor een volwassen, sportieve basis. Accenten in coral red, lilac en lime voegen energie en zichtbaarheid toe. Off white werkt als verbindende kleur en brengt balans in de presentatie.

Voor retailers ontstaat zo een samenhangend beeld binnen zowel Run als Bike, dat uitnodigt tot combineren en set verkoop.

Breed inzetbaar, helder neergezet.

FW26 is ontwikkeld voor sporters die het hele jaar door actief blijven, ongeacht seizoen. Tegelijk voelt de collectie toegankelijk genoeg om ook buiten trainingsmomenten gedragen te worden. Dat vergroot het draagmoment en daarmee de aantrekkelijkheid voor een bredere doelgroep, zonder dat het sportieve karakter verdwijnt.

Vooruitkijkend blijft Craft investeren in een heldere collectiearchitectuur, duurzamere materialen en sterke kleurverhalen. Daarnaast bouwt het merk verder aan communities en samenwerkingen die sporters verbinden. FW26 onderstreept die ambitie met een collectie die prestaties ondersteunt en wintertraining nét wat makkelijker maakt.