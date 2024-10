Crafting Tomorrow's Icons: achter de rebranding van Vingino

Op 13 en 14 oktober 2024 transformeerde het hoofdkantoor en terrein van Vingino in Harderwijk tot een winterparadijs. Voorzien van warme stroopwafels, muziek en een schaatsbaan, konden klanten en inkopers de nieuwste collecties van Vingino en zustermerk Raizzed bekijken. Het evenement bood niet alleen twee dagen vol speelse pret voor klanten en families, maar draaide vooral om de toekomstplannen en de presentatie van Vingino’s nieuwe brandingstrategie. FashionUnited bezocht het evenement en kreeg inzicht in het nieuwe merkverhaal van het iconische kindermerk.

Vingino's roots in Italiaanse vakmanschap

Vingino werd in 2001 opgericht en begon zijn reis met een enkel paar vintage jeans dat in een Italiaanse winkel werd ontdekt. Dit diende als basis voor de kenmerkende stijl van het merk, waarbij hoogwaardige denim wordt gecombineerd met moderne ontwerpen die speelse details en Italiaans vakmanschap benadrukken. In de daaropvolgende jaren breidde Vingino hun collectie uit met tops, jassen, rokken, accessoires en schoenen, waarbij denim altijd centraal staat. Elk kledingstuk van Vingino vertelt een verhaal, en deze filosofie blijft een drijvende kracht achter hun succes, zowel nationaal als internationaal. Vingino is nu verkrijgbaar in 48 landen, niet alleen in Europa, maar ook in Latijns Amerika en het Midden Oosten.

De rebranding van Vingino: een vernieuwde focus

Tijdens het evenement werd uitgebreid stilgestaan bij Vingino’s rebranding. “We zullen vaker stil moeten staan bij de snelle veranderingen in de kinderkledingmarkt en daarmee ook je merkstrategie vaker tegen het licht houden”, aldus Jan van den Berg , CEO van Love for Denim. Om de merkstrategie aan te scherpen en te positioneren als hét iconische kinderdenimmerk heeft Vingino marketingbureau Bons Agency in de arm genomen. De ambitie van het merk luidt dan ook: “Het meest iconische kinderdenimmerk ter wereld worden”. De focus ligt op het versterken van het merkverhaal, met nadruk op denim, erfgoed en kernwaarden. Met de rebranding wordt een nog duidelijkere merkidentiteit gecreëerd, die resoneert bij de ouders van nu, die vroeger al Vingino droegen.

The Class of Denim Campagne Credits: Vingino

Volgens Van Tilborg, medeoprichter van Bons Agency, is het cruciaal voor merken om hun unieke positie helder te communiceren. “We hebben de merkverhaallijn van Vingino opnieuw gedefinieerd, niet volledig veranderd, maar aangepast aan de context van vandaag”. Het merk richt zich op het thema 'Crafting Tomorrow's Icons' en positioneert kinderen als de iconen van morgen. Dit wordt weerspiegeld in zowel de fotografie als de visuele identiteit van het merk, waarbij kinderen centraal staan en vanuit een ‘volwassen lens’ worden gefotografeerd. Dit sluit aan bij de oorspronkelijke Italiaanse inspiratie; in de Italiaanse cultuur worden kinderen geprezen en staan ze centraal in de familie. Ook introduceert het merk een nieuw logo, dat voortaan in hun marketingcommunicatie en kleding wordt gebruikt, wat het merk direct herkenbaar maakt.

Nieuwe collecties en toekomstgerichte strategieën

Naast de workshops, activiteiten en rebranding presenteerde Vingino ook hun nieuwe collecties in een modeshow, waaronder de Winterjassen 25, de Regenjassen-collectie en capsules geïnspireerd door Western Cowboys en festivaloutfits. Denim blijft het middelpunt van de collecties, met iconische stukken die duurzaam zijn ontworpen om de avonturen van kinderen te doorstaan. Vingino introduceerde ook hun nieuwste campagne, ‘The Class of Denim’, die aansluit bij de nostalgische sfeer van de jaren '90. Deze campagne dient als opmaat voor een grotere consumentenlancering in SS25, waarbij de focus ligt op zowel traditionele als nieuwe media, inclusief samenwerkingen met influencers op platforms zoals Instagram en TikTok.

Een andere belangrijke stap voor Vingino is hun betrokkenheid bij duurzaamheid. Het merk heeft zich aangesloten bij de Nederlandse 'Denim Deal', waarin het gebruik van post-consumer gerecycled materiaal wordt gestimuleerd. Vanaf januari 2024 zal 20% van de denimcollectie van Vingino bestaan uit gerecyclede materialen, een belangrijke ontwikkeling in hun streven naar een duurzamere mode-industrie.

Een familiebedrijf met een hart voor de toekomst

Met hun hernieuwde focus op duurzaamheid en de iconische status van denim blijft Vingino trouw aan zijn roots, terwijl het merk tegelijkertijd ambitieuze stappen zet richting nieuwe markten en een bredere consumentenbasis. Het evenement en de warme sfeer bood een unieke mix van nostalgie en innovatie, en bevestigden Vingino's positie als een toonaangevend kindermerk dat klaar staat om de iconen van morgen te kleden.