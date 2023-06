Na het vertrek van [Bruno Sialleli bij Lanvin](Creatieve leiding: Lanvin kondigt eerste samenwerking aan voor ‘Lanvin Lab’), moest het modehuis het doen zonder permanente creatief directeur. De creatieve leiding wordt overgenomen door het concept ‘Lanvin Lab’. Het modehuis heeft vandaag aangekondigd dat muzikant Future de eerste is waarmee het merk gaat samenwerken voor het concept.

Future is uitgenodigd een capsule collectie te ontwerpen voor Lanvin. De collectie lanceert in het najaar van dit jaar en zal ready-to-wear en accessoires voor zowel mannen als vrouwen bevatten, zo is te lezen in het persbericht.

“Lanvin Lab wil creatieve samenwerkingen voeden en een unieke culturele dialoog voeren,” aldus het persbericht. “Het zal actief creatievelingen uit diverse disciplines uitnodigen om de waarden en het erfgoed van het modehuis te vertellen en uit te breiden.” De Lanvin Lab-collecties zullen een aanvulling zijn op de seizoenscollectie van het merk. Wie de seizoenscollecties ontwerpt na het vertrek van Sialelli eerder dit jaar is niet bekend.