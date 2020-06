Creatieve reset met Fashion Snoops Thrive Programma

Fashion Snoops, een mondiaal opererend trend forecasting bureau, lanceert een innovatief programma, ontworpen om creatieven te helpen bij het resetten, herverbinden en het inzicht te krijgen dat ze nodig hebben om dit moment van onzekerheid niet alleen te overleven, maar er ook inspiratie uit te putten. To THRIVE in it.

Dit digitale, on-demand programma, gaat 23 juni van start en is ontworpen om creatieven te ondersteunen in deze ongekende tijd en hen te begeleiden bij de opbouw van een succesvolle seizoensstrategie voor FW 21/22.

"De huidige realiteit is de gedwongen reset waar we het al jaren over hebben. Terwijl de afgelopen periode voor niemand leuk was, is wel duidelijk geworden dat de manier waarop we dingen altijd deden gewoon niet meer werkt," zegt Michael Fisher, VP Creative - Menswear bij Fashion Snoops.

"Het afkicken van een seizoensgebonden strategie tijdens de wereldwijde pandemie kan onvoorstelbaar lijken, vooral omdat velen van ons fysiek losgekoppeld zijn," zegt Jenna Guarascio, Director of Content Strategy bij Fashion Snoops. "We vroegen ons af hoe we zelfbewustzijn kunnen combineren met feiten en gegevens voor een meer holistisch, creatief antwoord. Zo is het Thrive Programma ontstaan," voegt ze eraan toe.

On-demand Programma

Het Thrive Program bevat on-demand leermodules, wekelijkse live webinars, interactieve tools, trendrapporten en AI-aangedreven retail- en media trackers. Omdat het een online programma is, kunnen individuen en teams zich overal ter wereld aansluiten en in hun eigen tempo door de verschillende modules heengaan, afzonderlijk of gezamenlijk.

In de loop van vier wekelijkse leermodules zal Fashion Snoops creatieven helpen om een goed geïnformeerd raamwerk op te bouwen dat zowel mensgericht als oplossingsgericht is. Elke week is onderverdeeld in vier hoofdstukken: mindful practices, consumenten inzichten, ontwerp inspiratie en marktgerichtheid. Fashion Snoops belooft dat deelnemers na vier weken een nieuwe, creatieve aanpak hebben geformuleerd en een krachtig actieplan voor zichzelf en hun teams ontwikkeld.

Trend experts en gerenommeerde gastsprekers

Het programma brengt meer dan 15 Fashion Snoops trend experts en gerenommeerde gastsprekers samen, waaronder: Liz Gilbert, New York Times best selling auteur van Eat, Pray, Love; Hugh Herr, directeur van Biomechatronics bij MIT Media Lab; Steve Tidball, CEO & mede-oprichter van Vollebakand; en vele andere bekende ondernemers, denkers, kunstenaars en creatieven.

De wekelijkse leermodules van het programma zijn opgebouwd rond de vier seizoensgebonden ‘Cultural Sentiments’ van Fashion Snoops voor FW 21/22: Goodness, Wonder, Edge en Amend. In elke module verkent Fashion Snoops levensstijlen, houdingen, waarden en gevoelens, onderzoekt het nieuwe bewegingen en legt het inzichten bloot die van invloed zijn op het gedrag van de consument. Deze nieuwe bewegingen worden vervolgens verbonden aan marktspecifieke ontwerpbegeleiding, met inbegrip van: kleur, materialen, patroon & grafiek, vormen & details, belangrijke items, en thematische storytelling voor een verscheidenheid aan mode, kleding en textielmarkten, accessoires, interieur, beauty en meer.

"Deze pauze in bedrijfsactiviteit, die we allemaal hebben meegemaakt, heeft voor ons allen duidelijk gemaakt hoe weinig tijd en aandacht we onszelf hebben gegeven om echt met ons hart te creëren. Het is tijd dat we daar verandering in brengen," zei Lilly Berelovich, Fashion Snoops Co-oprichter en Chief Creative Officer.

Vanuit Fashion Snoop’s #HeartLed forecasting aanpak roepen Lilly en haar team mede creatievelingen op om zich toe te staan creatie op een geheel nieuwe, organische manier te benaderen, die een brug slaat tussen de hersenen en het hart.

"We weten dat de toekomst onzeker is, dus probeer het niet alleen te doen," zegt Berelovich. "Sluit je aan bij onze Thrive-gemeenschap en laten we samen de toekomst ontdekken."

Het programma gaat op 23 juni van start, maar de deelnemers kunnen zich gedurende het hele jaar 2020 inschrijven. Het programma wordt aanbevolen voor ontwerpers, productontwikkelaars, merchandisers, innovatiemanagers, marketing professionals en anderen die op zoek zijn naar richting en inspiratie die zowel invoelbaar is als praktisch.

Voor meer informatie en prijzen kijk op: Fs-thriveprogram.com