Creatieve skills die Fashion Experts moeten beheersen

In de dynamische wereld van fashion en design is stilstaan geen optie. Professionals in de fashion industrie moeten zich blijven ontwikkelen om relevant te blijven en hun merk of carrière te laten groeien. Maar hoe zorg je ervoor dat je bijblijft in een industrie die continu verandert? In een recente podcast spraken we met experts over het belang van levenslang leren en de kansen die er liggen voor creatieve professionals. Ook spraken we over een heel belangrijke skill: Trend Forecasting.

“In deze snel veranderende wereld, is het volgen van trends bijna onmogelijk”, aldus Culturul Insight Director Pernille Kok-Jensen van Mare. Trends lijken net zo snel te komen als te gaan maar wie trends volgt blijft hangen in het middelmatige.

Belangrijk is dat je op strategische wijze trends kan herkennen en identificeren. Op deze manier blijf je voorop lopen in je ontwerpen en concepten. Deze skill is de basis voor modules als Design Principles, Experience Design, Visual Storytelling, waarin trends worden doorvertaald naar specifieke skills.

Een belangrijk inzicht uit het gesprek is dat kennis alleen niet genoeg is—het draait om de juiste toepassing. De mode-industrie evolueert razendsnel door technologische innovaties, veranderende consumententrends en duurzaamheidseisen. Dat betekent dat modeontwerpers, stylisten en ondernemers niet alleen hun creatieve vaardigheden moeten aanscherpen, maar beslissingen ook strategisch moeten maken.

Bij Artemis Academie begrijpen we deze uitdaging. Daarom bieden we up-skill modules aan die speciaal zijn ontworpen voor creatieve professionals. Branche overstijgend, die je uitdagen om nieuwsgierig te blijven.

