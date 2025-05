Creative Director Maria Billson Olander over de toekomst van Vagabond Shoemakers: ‘We blijven trouw aan ons DNA en evolueren tegelijk mee met de wereld’

Men zegt weleens dat een goed paar schoenen je niet alleen draagt, maar ook je pad bepaalt. Vagabond Shoemakers bewandelt een koers die draait om erfgoed, vakmanschap en innovatie. Het Zweedse schoenenmerk staat bekend om zijn naadloze combinatie van Scandinavisch minimalisme en dagelijkse functionaliteit. Onder de creatieve leiding van Maria Billson Olander zet het merk met vertrouwen stappen richting de toekomst. “We zijn een modemerk, we zijn schoenmakers en we zijn gedreven door duurzaamheid,” zegt ze. “Die driehoek definieert ons DNA.”

In een gesprek met FashionUnited blikt Olander terug op haar eigen carrière, schetst ze de strategische koers van Vagabond en laat ze zien hoe het merk innoveert op het gebied van materialen, design en verantwoorde productie, zonder daarbij zijn kernidentiteit uit het oog te verliezen.

Een loopbaan geworteld in vakmanschap en creativiteit

De loopbaan van Olander lijkt haast voorbestemd. Ze groeide op in een Zweedse regio die ooit floreerde dankzij de breigoedindustrie. Haar fascinatie voor textiel en ambacht ontstond al op jonge leeftijd. “Ik werkte tijdens schoolvakanties in breigoedfabrieken. Het was fascinerend om ontwerpers aan het werk te zien,” herinnert ze zich. Na haar studie mode en breigoed begon ze als ontwerpassistent bij een leerjassenfabrikant, waar ze praktijkervaring opdeed met hoogwaardige materialen.

In 1999 trad ze in dienst bij Vagabond, een stap die ze omschrijft als het vinden van haar professionele thuis. “De ontwerpesthetiek sprak me meteen aan, en sindsdien ben ik gebleven,” zegt ze. Vandaag de dag speelt ze als Creative Director een sleutelrol, niet alleen in het ontwerp, maar ook in de marketing- en salesstrategie. “Het is een crossfunctioneel proces. We denken altijd samen: is dit product geschikt voor een campagne? Moet het de spotlight krijgen op social media? Die gesprekken zijn er voortdurend.”

Creative Director van Vagabond Shoemakers, Maria Billson Olander. Credits: Vagabond Shoemakers

Ontwerpen voor de moderne stedeling

De kern van Vagabonds creatieve koers is een toewijding aan eigentijds design met een duidelijke focus op draagbaarheid. “We ontwerpen voor elke dag,” zegt Olander. “Schoenen die comfortabel en veelzijdig zijn, maar altijd met een moderne twist.” De collecties worden ontwikkeld in een doorlopend ritme, met zo’n zes seizoensdrops per jaar, aangevuld met regelmatige in-season updates. “Bij Vagabond staat design nooit stil,” merkt ze op.

Een belangrijke inspiratiebron is het rijke archief van het merk zelf, met een stevige basis in de design-DNA van de jaren 90. “Ons archief is een goudmijn,” zegt ze. “Sommige van onze grootste successen zijn geïnspireerd op stijlen uit onze vroege jaren. Op dit moment zien we de terugkeer van de bootschoen, een van de eerste silhouetten die we ooit ontwierpen.” De stedelijke esthetiek van Vagabond is erop gericht generaties en grenzen te overstijgen. “We ontwerpen niet voor specifieke markten,” legt Olander uit. “We creëren voor een stedelijk, stijlbewust individu die waarde hecht aan kwaliteit en tijdloos design.”

Duurzaamheid met structuur en diepgang

In de hedendaagse mode-industrie vraagt echte toewijding aan duurzaamheid om meer dan cosmetische aanpassingen, het vereist een volledig geïntegreerde aanpak. Vagabond werkt met LWG-gecertificeerde leerlooierijen, gebruikt chroomvrij leer voor voeringen, en verwerkt GOTS-gecertificeerde biologische katoen, TENCEL™ en GRS-gecertificeerd gerecycled polyester in de collecties. “We behouden de controle over het volledige proces,” benadrukt Olander. “Elke schoen wordt in eigen huis geprototyped en getest op ons hoofdkantoor in Varberg.” Deze praktische aanpak garandeert consistentie, kwaliteit en verantwoordelijkheid. Van leestontwikkeling tot zooldesign: alle essentiële stappen vinden intern plaats, een zeldzaam voordeel in het huidige versnipperde productielandschap.

Credits: Vagabond Shoemakers

In 2023 gaf Vagabond een krachtig signaal af met een nieuwe stap in duurzaam ondernemerschap: oprichters Marie Nilsson Peterzén en Mats Nilsson schonken het bedrijf aan de pas opgerichte Vagabond Shoemakers Foundation. Deze unieke eigendomsstructuur zorgt ervoor dat toekomstige winsten worden herinvesteerd in onderzoek, onderwijs en maatschappelijke initiatieven. Begin 2025 kondigde de stichting haar eerste donaties aan—een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro—ten behoeve van organisaties zoals Artsen zonder Grenzen en Mercy Ships.

Verbreden zonder los te laten

Hoewel schoenmaken de kern van Vagabond blijft, is het merk niet bang om nieuwe productcategorieën te verkennen die passen bij de merkidentiteit. Het succes van de leren tassen en jassen, logische verlengstukken van de bestaande expertise, onderstreept deze flexibiliteit. “Toen we onze eerste tassen lanceerden, waren we onzeker. We zijn tenslotte schoenmakers,” lacht Olander. “Maar het werd een enorm succes. Hetzelfde gold voor onze leren jassen, die binnen 24 uur uitverkocht waren.”

Vooruitkijkend wil Olander Vagabonds internationale aanwezigheid uitbreiden, zonder de kernwaarden uit het oog te verliezen: vakmanschap, duurzaamheid en de overtuiging dat goed design zowel draagbaar als duurzaam moet zijn. “We willen uitgroeien tot een echt wereldwijd modemerk,” zegt ze. “Maar altijd op onze eigen voorwaarden.” Terwijl het merk zich blijft ontwikkelen, blijft Olander vasthouden aan de balans tussen vernieuwing en continuïteit. “Het gaat erom trouw te blijven aan ons DNA, en tegelijk mee te bewegen met de wereld om ons heen,” besluit ze. “Ik wil deze reis gewoon voortzetten.”