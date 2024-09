Creativiteit als baken van hoop: Ukrainian Fashion Week keert terug naar Kiev

Wat is de waarde van mode in tijden van oorlog? Van 1 tot en met 4 september probeerde de Oekraïense modeweek (UFW) antwoorden te vinden op die vraag te midden van de aanhoudende tegenspoed. Het was de eerste keer dat de modeweek terugkeerde naar Kiev sinds de Russische invasie van de hoofdstad en het begin van de oorlog in 2022. Meer dan 50 lokale modeontwerpers, die de afgelopen seizoenen waren uitgeweken naar Londen, Parijs, Kopenhagen of Berlijn, keerden terug naar hun geboortegrond. De collecties, die de geest van veerkracht en hoop van het land benadrukten, werden gepresenteerd in verschillende formaten, waaronder modeshows, presentaties, installaties en performances.

"De stem van Oekraïne moet gehoord worden", zei Iryna Danylevska, oprichter en CEO van de Oekraïense modeweek, die herhaaldelijk het belang van de Oekraïense mode-industrie en de fysieke terugkeer naar Kiev heeft benadrukt, ondanks het aanhoudende en onmiskenbare gevaar dat niet alleen op de loer ligt, maar ook aanwezig is. Volgens het Oekraïense leger heeft het op 4 september pas een nieuwe golf van Russische aanvallen op Kiev en Lviv afgeweerd.

Oekraïense modeweek Credits: Ihor Gaida

"De oorlog gaat door. Maar we leven in deze oorlog, we vechten voor de overwinning. We werken voor het heden en de toekomst", verklaarde Danylevska bij de opening van de modeweek. Het openingsmanifest, dat werd beschouwd als een gezamenlijke verklaring van meer dan 50 vertegenwoordigers van de Oekraïense mode-industrie aan de internationale gemeenschap, vond plaats op de trappen van het culturele centrum Oekraïens Huis en moest de eenheid van de Oekraïners, de solidariteit van de mode-industrie en de toewijding aan de idealen van vrijheid en geloof in de toekomst van het land symboliseren. Bekende ontwerpers zoals Lilia Litkovska, Ksenia Schnaider en Ivan Frolov hielden borden vast met teksten als 'Moedig om de toekomst vorm te geven' en 'We creëren hoop ondanks de oorlog'.

Oekraïense modeweek zet cultuur en diversiteit centraal

Hoop creëren ondanks de oorlog zou tegelijkertijd als leidraad kunnen gelden voor de hele modeweek, want hoewel zowel de organisatoren als de ontwerpers zich meer dan bewust zijn van de huidige realiteit, kiezen ze ervoor om Oekraïne af te beelden als een sterk, creatief en cultureel divers land. De situatie wordt geenszins vergeten of zelfs maar mooier voorgesteld, want de oorlog is in veel opzichten toch alomtegenwoordig. Het historische Mystetskyi Arsenal, de hoofdlocatie van de Oekraïense modeweek, heeft bijvoorbeeld een installatie met ontwerpen van ontwerpers die de Russische oorlog weerspiegelen, evenals portretten van medewerkers van de Oekraïense modebranche die zich bij de strijdkrachten hebben aangesloten en niet konden deelnemen aan de modeweek.

Visueel gezien lijkt het misschien alsof de mode ver verwijderd is van de duistere wereld van de oorlog, maar een gemeenschappelijke deler van veel collecties is het gevoel van een versterkt cultureel ontwaken in het land. Het lijkt erop dat modeontwerpers er alles aan doen om de geschiedenis en cultuur van hun land te behouden, terwijl een andere macht juist dat en nog veel meer probeert te vernietigen.

Dat is het geval bij Gunia Project, een merk dat er altijd trots op is geweest om te ontwerpen op basis van traditionele etnische culturen. Voor hun terugkeer naar Kiev heeft het merk besloten om een collectie te presenteren met de naam "Viltse", een naam die is afgeleid van een huwelijksboom die vroeger een essentieel onderdeel was van huwelijksceremonies in Oekraïne.

"Deze collectie is een cultureel manifest dat het belang benadrukt van het behoud en de herinterpretatie van het nationale erfgoed in het licht van de globalisering", legt het merk uit in zijn productbeschrijving. "Het roept de vraag op hoe traditionele waarden in het heden kunnen worden geïntegreerd en relevant kunnen worden gemaakt voor nieuwe generaties."

Gunia op de Oekraïense modeweek Credits: Andriy Sokolov

De collectie liet een overvloed aan details zien, met name borduursels, op witte en crèmekleurige kledingstukken, die varieerden van op maat gemaakte pakken en gestructureerde stukken tot breisels en vloeiende jurken en rokken.

Het was echter niet alleen Gunia Project dat zich liet inspireren door tot nu toe verwaarloosde geschiedenis en folklore. Bobkova, een merk dat sinds 2022 de Berlijnse modeweek zijn tijdelijke thuis noemt, heeft zich voor zijn collectie laten leiden door Mavka, de heldin uit de Karpatenmythologie. De werken van kunstenaars als Mykhailo Kotsiubynsky, Lesya Ukrainka, Oleksandr Oles en Ivan Franko dienden daarbij als inspiratie voor de collectie - ook al laten de minimalistische ontwerpen dat niet direct vermoeden.

De natuur, die ook een belangrijke rol speelde bij de inspiratie voor de collectie, werd weergegeven in subtiele motieven, vooral in de kleuren, die varieerden van bleke alg- en kroostinten tot zachte blauw- en turkooistinten, evenals in crèmekleuren en kleuren. Ook de keuze voor vloeiende stoffen van gemengde vezels van zijde, katoen en gepolijst linnen, evenals van zijden breisels met een nat effect en van decoratieve elementen zoals parels, schelpen en stenen, grepen opnieuw terug op natuurverbonden gedachten van de collectie.

Bobkova op de Oekraïense modeweek Credits: Andriy Sokolov

De Oekraïense ontwerpster Lilia Litkovska woont en werkt al voor het begin van de oorlog in Parijs, maar kwam sindsdien, net als Bobkova, op uitnodiging van de Berlijnse modeweek en presenteerde haar mode sindsdien zowel in de Duitse als in de Franse hoofdstad. Nu volgde de terugkeer naar Kiev.

"Kiev is altijd onze thuisbasis geweest en zal dat ook altijd blijven, en we wilden dit gevoel van thuiskomen creëren en wensen van de wereld aan de Oekraïners en van de Oekraïners aan de wereld terugbrengen", zei de ontwerpster over haar terugkeer naar de stad, waar ze binnenkort een flagshipstore wil openen. In de winkel, die ook diende als presentatielocatie voor het merk, werd een tentoonstelling gehouden met 80 foto's die sleutelmomenten uit bijna 20 jaar van het merk lieten zien en werden beschreven als "een oogst van prestaties en herinneringen voor een nieuwe opwindende pagina in hun geschiedenis".

Litkovska op de Oekraïense modeweek Credits: Maksym Lisovyi

Parijs, waar het merk als volgende naartoe zal reizen, is nog steeds in Litkovskas gedachten en speelde een belangrijke rol bij de terugkeer van het merk, dat koos voor een presentatie in plaats van een show. Deze verenigt het verleden en het heden door middel van "zhnyva", zowel de naam van de presentatie als een historische oogst in het Oekraïens, en de Kiev-Parijs-dichotomie die deel uitmaakt van het DNA van het merk, aldus Litkovska.

Een belangrijke inspiratiebron was de Oekraïense ondergrondse post na de Tweede Wereldoorlog, een verborgen netwerk van alternatieve postzegels. Voortbouwend op dit historische verhaal bood Litkovska de gasten een interactieve ervaring van de "ondergrondse post", die eerder dit jaar in Parijs begon. Bezoekers van over de hele wereld schreven boodschappen van hoop en vrede voor Oekraïne, die naar Kiev werden gebracht en als onderdeel van een kunstinstallatie werden tentoongesteld. Tijdens het hele evenement droegen de deelnemers brieven en notities bij, die later naar Parijs werden gestuurd om de traditie van de correspondentie nieuw leven in te blazen.

Maar hoewel Litkovska zich liet inspireren door eerdere oorlogen zoals de Tweede Wereldoorlog, is de realiteit van een voortdurende oorlog toch alomtegenwoordig. Viktor Anisimov, een ontwerper die de afgelopen seizoenen Kopenhagen tot zijn woonplaats heeft gemaakt, bracht het conflict visueel veel dichter bij de catwalk. Hij keerde terug naar Kiev met een collectie die zich bezighield met het concept van uniformen, een terugkerend thema in zijn werk.

Viktor Anisimov op de Oekraïense modeweek Credits: Viktor Anisimov

Een Oekraïens sprankje hoop

Bij de meeste modeweken behoren een negatieve kritiek of zelfs een boze gast die niet tevreden is met zijn toegewezen zitplaats bij een evenement tot de grootste zorgen, maar in Oekraïne is veiligheid nog steeds een centraal punt.

Tijdens de modeweek werden op het hoofdterrein van het evenement bunkers ingericht, zoals het branchemedium Vogue Business meldde, om de bescherming van de deelnemers en bezoekers te garanderen. Danylevska benadrukte ook dat op alle externe locaties die door ontwerpers werden gekozen, ook schuilkelders binnen een straal van minder dan 500 meter voor noodgevallen beschikbaar zouden zijn. De maatregelen illustreren indrukwekkend de uitdagingen waarmee de modewereld in Oekraïne wordt geconfronteerd en onderstrepen tegelijkertijd de onverzettelijke moed en veerkracht van de branche in deze moeilijke tijden.

"Ondanks raketaanvallen, luchtaanvallen en dagelijkse uitdagingen blijft onze inzet om onze ontwerpers te ondersteunen in hun creativiteit en bedrijfsgroei", aldus de organisator, die daarbij de missie van de UFW benadrukt, die zowel draait om de waardering van Oekraïense creativiteit als om de versterking van de lokale modemarkt.

Aangezien internationaal bezoek was uitgesloten vanwege reisbeperkingen en -waarschuwingen, richtten de organisatoren zich op het lokale publiek. Zo werden kopers uit het westen van Oekraïne, waaronder uit steden als Lviv, Ivano-Frankivsk en Oezjhorod, volgens Vogue Business uitgenodigd naar Kiev. Het zijn deze regio's die zich tijdens de oorlog hebben bewezen als een essentiële steunpilaar voor Oekraïense merken, omdat veel mensen uit de onzekere oostelijke delen van het land naar het veiligere westen zijn verhuisd. Bovendien hebben tal van bedrijven, producenten en merken hun hoofdkantoor naar het westen verplaatst, wat de steun aan lokale modewinkels heeft geïntensiveerd.

"Oekraïense ontwerpers blijven creëren, behouden banen en spreken met de wereld over Oekraïne in de taal van creativiteit, wil en onverwoestbaarheid", zei Olena Zelenska, de first lady van Oekraïne, in een promotievideo voorafgaand aan het evenement. "Dat kan maar één ding betekenen: de industrie ontwikkelt zich, en daarom is er hier en nu leven."

De woorden van Zelenska werden bevestigd toen de Oekraïense modebranche voor het eerst weer samenkwam in hun hoofdstad en daarmee de eerste, moedige stappen zette in een toekomst waarin de modebranche ter plaatse opnieuw kan floreren. De weg ernaartoe is misschien nog lang, maar de terugkeer naar Kiev geeft hoop.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.DE. Vertaling door AI, bewerking door Caitlyn Terra.