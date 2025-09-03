“Creativiteit is in deze tijd essentieel”: Lara Lubberman over klantcontact en teamgeest bij Ibana

Bij het Amsterdamse modemerk Ibana draait het om een sterke combinatie van commerciële feeling, creatief inzicht en een hecht team. Lara Lubberman werkt inmiddels tien jaar bij het merk en begon ooit als junior in de verkoop. Vandaag de dag is ze aandeelhouder en verantwoordelijk voor de verkoop in Nederland, België en daarbuiten. “We zijn echt een team. Iedereen denkt mee, of het nu gaat om sales, design of productie. Dat is onze kracht.”

In de mode gerold: letterlijk

Lara’s weg naar de modewereld verliep niet via de schoolbanken, maar via een agentschap in het Fashion Centre. “Ik had mijn mbo afgerond en dacht nog aan een hbo-opleiding, maar ik wist van mezelf: ik leer door te doen.” Ze besloot de praktijk in te gaan en liep letterlijk rondjes in het modecentrum, op zoek naar werk. “Ik ben gewoon een showroom binnengestapt en heb gezegd dat ik een baan zocht. Dat ik veel ervaring had, terwijl dat eigenlijk niet zo was,” vertelt ze lachend.

Wat begon zonder netwerk of ervaring, groeide in tien jaar uit tot een vaste positie binnen het Ibana-team, met verantwoordelijkheid over een breed klantenbestand. “Het mooie is: je bouwt onderweg niet alleen je netwerk op, maar ook je voelsprieten voor wat werkt in de markt.”

Credits: CAST

Maandagochtend: marktinzicht en afstemming

De week bij Ibana start op maandag vroeg met een salesmeeting, waarin het team de vorige week doorneemt. “Wat zijn de reacties uit de markt? Wat hebben klanten gezegd? We delen inzichten en tips, en bespreken hoe we die kunnen vertalen naar onze collectie.” Daarna volgt vaak overleg met het designteam, waarin Lara’s commerciële kennis een rol speelt: “Wat wij als sales zien, nemen we mee in het ontwerpproces. Die wisselwerking is superbelangrijk.”

Tegen het eind van de ochtend begint het afsprakenritme. “Meestal zie ik vier à vijf klanten per dag in de showroom. Ik presenteer dan de collectie, bespreek wat goed loopt en luister naar wat de winkels nodig hebben.” Ook buiten het hoogseizoen gaat Lara geregeld langs bij klanten. “Het is waardevol om je gezicht te laten zien. Even sparren over de verkoopcijfers, de winkelvloer bekijken, dat is goud waard.”

Waarom PREVIEW?

Ibana nam vorig jaar voor het eerst deel aan vakbeurs PREVIEW en keert dit seizoen enthousiast terug. “Ik hoorde van klanten dat het een fijne beurs was: laagdrempelig, maar professioneel. Met een sterke line-up van merken en goede service.” Wat Lara vooral aanspreekt, is de gelijkwaardigheid. “Of je nu een groot of klein merk bent, iedereen krijgt dezelfde presentatiekansen. Dat zie je zelden.”

De vorige editie was voor haar meer dan geslaagd: “Het was de hele dag druk. Veel vaste klanten, maar ook veel nieuwe gezichten. Als je van begin tot eind alleen maar aan het praten bent, weet je: dit was een goede beursdag.” Voor Lara draait het om gesprekken voeren, verbinding maken en, natuurlijk, zaken doen.

SS26: zomerse sets en luxe eyecatchers

Hoewel Lara nog niet alles mag verklappen over Spring/Summer 2026, deelt ze alvast een glimp. “We werken met sterke thema’s, wat zorgt voor mooie, complete sets. Denk aan zomerse kleuren, luxe kwaliteiten en eyecatchers die echt opvallen in de winkel.” De collectie is commercieel doordacht, met oog voor presentatie en draagbaarheid.

Credits: CAST

Vertrouwen, creativiteit en samenwerken

Wat Lara het meeste waardeert aan haar werk, is het samenspel tussen afdelingen. “We zijn echt een team, van PR tot styling, en dat voel je. Juist doordat we zo op elkaar ingespeeld zijn, kunnen we snel schakelen en relevant blijven in een veranderende markt.” In tijden waarin zichtbaarheid en onderscheidend vermogen cruciaal zijn, gelooft Lara in de kracht van creativiteit, luisteren naar je klant en samen bouwen aan een merk dat staat.