Creëer een compleet duurzame (denim)garderobe met Kuyichi

De mooiste organic kwaliteitsjeans met een perfecte fit. Een denim overshirt, gemaakt van 99% gerecyclede materialen, een tijdloze coltrui die niet kriebelt, een heerlijke relaxhoodie en de ultieme basic tee. Duurzaam denimmerk Kuyichi start 2021 met frisse energie en helpt jou dit jaar naar een compleet duurzame kledingkast, op allerlei manieren. Van een collectie vol wardrobe essentials tot de beste tips om je kleding te verzorgen.

Al sinds 2000 maakt Kuyichi zich hard voor een betere kledingindustrie. De Nederlandse denimpionier, die in 2004 de eerste organic jeans ter wereld uitbracht, produceert al sinds het begin zo duurzaam en eerlijk mogelijk. Hoewel er inmiddels veel is veranderd, is de mode-industrie nog steeds één van de vervuilendste ter wereld. Ook weten maar weinig consumenten dat duurzaamheid verder gaat dan ‘slechts’ duurzame materialen gebruiken. Tijd voor verandering! Daarom gaat Kuyichi in 2021 actief aan te slag om jou te helpen je kledingkast te verduurzamen. Wat is hier allemaal voor nodig? De belangrijkste punten op een rij:

1. Koop producten met een eerlijk en duurzaam productieproces

Een duurzamere garderobe begint bij het kopen van producten die met respect voor mens, dier en planeet zijn gemaakt. Alle producten van Kuyichi zijn gemaakt van duurzame materialen en onder eerlijke arbeidsomstandigheden geproduceerd. In het productieproces werkt het merk constant aan innovaties voor een nog lagere footprint in o.a. water- en energieverbruik.

Dit seizoen lanceerde Kuyichi z’n duurzaamste collectie tot nu toe, met onder andere bestsellers Nora (een mom jeans voor dames) en Jim (tapered jeans voor heren) van 100% gerecycled katoen. De mom jeans is ook verkrijgbaar in de duurzame Undyed variant, die de lichte kleur van ongekleurd katoen draagt. Ook introduceerde Kuyichi twee premium overshirts van 99% gerecyclede materialen, die door de combinatie van innovaties een hele lage milieu-impact hebben.

2. Kies voor tijdloze key-items voor jarenlang plezier

De meest duurzame kledingstukken zijn de items die je het vaakst draagt. Kuyichi’s collectie bestaat uit tijdloze en kwalitatieve key pieces die overal bij passen en die je jarenlang met liefde zult dragen. Inmiddels is de collectie zo uitgebreid dat je een complete duurzame outfit kunt stylen. Van jeans met de perfecte fit tot mooie turtlenecks, van blouses, hoodies en denimjacks tot het perfecte basic t-shirt. Kuyichi doet niet aan seizoenscollecties en sale en producten blijven jarenlang in de collectie. Zo weet je zeker dat je jouw favoriet ooit weer opnieuw kunt kopen.

3. Verzorg je (denim) kleding goed met tips van experts

Je kunt nog zo’n duurzame jeans kopen; als je hem niet goed verzorgt, zal hij minder lang mooi blijven. Met 20 jaar ervaring in de denimwereld heeft Kuyichi de allerbeste tips in huis. Hoe moet je jouw duurzame jeans eigenlijk wassen, drogen en verzorgen? En welke producten moet je gebruiken om je spijkerbroek mooi te houden zonder het milieu te belasten? Je leest alle tips en tricks op de blog van Kuyichi.

4. Koop minder, koop bewust

Een vaak vergeten – en belangrijk - onderdeel van duurzaamheid is ‘gewoon’ minder kopen. Ondanks dat Kuyichi een kledingmerk is, wil het ook hier z’n volle verantwoordelijkheid in nemen. Het merk wil mensen een ‘bewuster kopen’-mentaliteit aanleren: blijf weg van een uitpuilende garderobe die je amper draagt en koop slechts een paar items waar je écht blij mee bent. CEO Peter Schuitema: “Stel jezelf altijd de vraag: “heb ik het nodig?” Van overconsumeren wordt niemand beter. Wij zijn hier om de modewereld mooier te maken, dat zal altijd onze missie blijven. Bewuster kopen hoort daar ook bij. Buy less, choose well, make it last”.