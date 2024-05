Crocs bovenaan de hitlijsten als populairste modemerk ter wereld

Het primaire doel van elk mode- of beautymerk is om een emotionele band op te bouwen met consumenten en daardoor te motiveren een aankoop te doen - of ze nu het nieuwste anti-aging serum verkopen of een simpel paar sokken. Merken die met succes een solide merkstrategie hebben ontwikkeld, hebben meer kans om een solide basis voor groei te leggen en hebben meer kans om zowel nieuwe als terugkerende klanten aan te trekken. Uit gegevens van een onderzoek van marketingbureau Red C blijkt zelfs dat 82 procent van de online shoppers de voorkeur geeft aan merken waarmee ze al bekend zijn.

Omdat modemerken over de hele wereld blijven strijden om de aandacht van consumenten - en hun portemonnee - zijn analisten van BusinessFinancing.co.uk in de zoekgegevens van Google gedoken om de populairste consumentenmerken wereldwijd te identificeren. In het veranderende landschap van de mode kan de populariteit van merken echter snel veranderen, waardoor de analisten nog eens hebben gekeken naar welke grote wereldmerken onlangs in populariteit zijn gestegen in specifieke landen. Door Google-zoekgegevens van 2021 tot 2023 te bestuderen om te bepalen welke merken aan populariteit hebben gewonnen of verloren in het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada en Australië, geeft de nieuwe studie een overzicht van deze trends in de kaart hieronder:

Crocs gained the most popularity globally Credits: BusinessFinanincing.co.uk

Crocs wint wereldwijd de meeste populariteit onder modemerken

Het schoenenmerk Crocs bleek wereldwijd de meeste populariteit te hebben gewonnen onder modemerken, met een toppositie in 23 landen. Met een verkoop van meer dan 150 miljoen paar schoenen per jaar zijn de meeste consumenten waarschijnlijk wel eens een paar Crocs tegengekomen. Dit niche schoenenmerk werd begin jaren 2000 beroemd dankzij het unieke ontwerp en het extreme comfort. Sommigen vinden het misschien moeilijk te geloven dat dit schoenenmerk nu populairder is dan ooit.

In 2023 rapporteerde Crocs, Inc. een wereldwijde netto-omzet van ongeveer 3,7 miljard euro dankzij een stijging van 11,5 procent op jaarbasis. Een snelle zoekopdracht naar #crocs op Instagram onthult bijna 2,7 miljoen posts, waarin consumenten hun aangepaste en versierde Crocs-stijlen laten zien. Twee keer samenwerken met de luxe modebedrijf Balenciaga heeft Crocs waarschijnlijk nog populairder gemaakt, ondanks het feit dat de schoenen in eerste instantie zijn ontworpen voor functie in plaats van mode.

New Balance stijgt naar tweede meest populaire modemerk wereldwijd

Het tweede modemerk dat wereldwijd in populariteit stijgt is collega-schoenen- en sportmerk New Balance, dat volgens het onderzoek in 18 landen bovenaan staat. Het merk, dat niet meer wordt gezien als de underdog in de modewereld, is naar verluidt “cooler dan tien jaar geleden”, met sneakerfanaten over de hele wereld die op zoek zijn naar de nieuwste silhouetten van het merk. In 2022 behaalde New Balance een recordomzet van 4,9 miljard euro, toen het merk een snellere omzetgroei doormaakte dan grotere concurrenten zoals Nike en Adidas.

Volgens USA Today voorspelde CEO Joe Preston eerder dat de inkomsten in de komende jaren zouden kunnen oplopen tot 10 miljard Amerikaanse dollar (9,2 miljard euro). Samenwerkingen met toonaangevende ontwerpers zoals Salehe Bembury, JJJound, en Aimé Leon Dore hebben zeker bijgedragen aan de groeiende populariteit van New Balance, net als de pas ontdekte populariteit onder beroemdheden zoals Gigi Hadid, Chris Pine, Zoe Kravitz, en atleten zoals NBA spelers Kawhi Leonard en Jamal Murray, en MLB spelers Shohei Ohtani en Francisco Lindor.

Malbon x New Balance 997G Credits: StockX

Volgens het onderzoek zag luxe modeconglomeraat LVMH de grootste groei in populariteit en stond het bovenaan in 14 landen, gevolgd door luxe modehuizen Burberry en Hermès. LVMH blijft 's werelds meest waardevolle luxebedrijf, gebaseerd op marktkapitalisatie en inkomsten, en staat vooral bekend om zijn uitgebreide portfolio van kwaliteitsmerken, toewijding aan duurzaamheid en uitzonderlijk vakmanschap. De combinatie van traditionele expertise, creativiteit en innovatie van de organisatie heeft LVMH gevestigd als een wereldwijde ambassadeur van Franse luxe en een symbool van superieur Frans vakmanschap, waardoor de groeiende populariteit van het bedrijf een gegeven is.

Daarnaast heeft Levi Strauss & Co. zijn populariteit in de VS en het VK aanzienlijk zien toenemen, met een stijging van 85 procent op jaarbasis in de VS en een stijging van 146 procent in het VK. Aangewakkerd door de groeiende vraag naar lossere en rechtere stijlen, zoals de iconische Levi's 501, hebben Levi's jeans aan blijvende populariteit gewonnen in deze landen vanwege de hoge kwaliteit, het tijdloze ontwerp, de iconische status, het comfort en de veelzijdigheid.

Om te bepalen welke merken in 2023 aan populariteit hebben gewonnen of verloren, analyseerden gegevensanalisten van BusinessFinancing.nl de procentuele verandering in Google-zoekopdrachten voor meer dan 1000 wereldwijde consumentenmerken in de afgelopen twee jaar.