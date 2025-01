Crossroads: een reis door de Autumn Winter 25 collectie van Dstrezzed

Dit seizoen keert Dstrezzed terug naar Pitti Uomo in Florence en nodigt je uit om van 14 t/m 17 januari Stand 1 Cortile Lorenes te bezoeken om de nieuwe Autumn Winter ’25-collectie te ontdekken. Deze collectie is meer dan alleen een presentatie; het weerspiegelt een reis die de wendingen en verrassingen van het leven zelf weerspiegelt.

Credits: Dstrezzed

Crossroads staat voor de momenten in het leven waarop we nieuwe hoofdstukken betreden en onverwachte wendingen nemen. De Autumn Winter '25 collectie vertaalt deze overgangen in een krachtige stijl, ontworpen voor de ‘modern gent’ die moeiteloos schakelt tussen stadsleven en avontuur. Geïnspireerd door Parijse elegantie en de drang naar ontdekking, weerspiegelt deze collectie zowel waar we zijn geweest als waar we naartoe gaan.

Credits: Dstrezzed

Dstrezzed Autumn Winter 25 collectie

De collectie bevat ook workwear-geïnspireerde ontwerpen, zoals een chore jacket met een corduroy kraag, overshirts met grote zakken en fatigue pants in corduroy, waarmee klassieke items opnieuw worden geïnterpreteerd vanuit een moderne invalshoek. Een technische benadering is zichtbaar in de tailoring, terwijl de pasvormen ruimer worden, met oversized silhouetten, verlaagde schouders en relaxed fits. Comfort en moderniteit vormen de rode draad door de hele collectie.

Credits: Dstrezzed

Texturen nemen de hoofdrol. Luxe wol, corduroy, robuust visgraatmotief en grove wafelstructuren voeren de boventoon. Stoffen zoals chenille en harige of gepilde materialen voegen een tastbare diepte toe, waardoor elk stuk uniek aanvoelt. De kleuren zijn geïnspireerd door de rijke tinten van glas-in-loodramen, met een palet dat traditie en avontuur verenigt. Kleuren zoals Mist Blue, Poseidon, Mallard Green en Forest River roepen een gevoel van erfgoed op, maar zijn opnieuw vormgegeven voor de ‘moderne gent’.

Credits: Dstrezzed

De kleuren zijn geïnspireerd door de rijke tinten van glas-in-loodramen, met een palet dat traditie en avontuur verenigt. Kleuren zoals Mist Blue, Poseidon, Mallard Green en Forest River roepen een gevoel van erfgoed op, maar zijn opnieuw vormgegeven voor de ‘moderne gent’.

Deze collectie combineert verfijnde stijl, gevoel voor textuur en praktische draagbaarheid. Crossroads is ontworpen voor de reis, waar deze je ook naartoe brengt. Voor de man die moeiteloze elegantie waardeert, met een vleugje avontuur.