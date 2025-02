Cuba-editie: een FashionUnited-Q&A met Josephine & Co

Het is vroege ochtend in Santiago de Cuba. De zon begint op te komen boven de glooiende heuvels en werpt een gouden gloed over de slaperige straten. In een knus huis, verscholen van de drukte van de stad, is het team van Josephine & Co gevuld met stille opwinding. Ze zijn hier niet alleen om de lente/zomer 2025 collectie van het merk te fotograferen, maar ook om zich onder te dompelen in de Cubaanse manier van leven en de essentie te vatten van een land dat perfect aansluit met hun thema: 'finding your happy place'.

Voordat het team aan het Cubaanse avontuur begon, stelde FashionUnited een op maat gemaakte vragenlijst samen om de ervaring van dichtbij vast te leggen. Door interactie met de lokale bevolking verbond het merk mode, cultuur en omgeving op een unieke manier en bracht het zijn verhaal op een authentieke wijze tot leven. De fotoshoot zelf was een reis van spontaniteit, culturele diversiteit en samenwerking. Onder leiding van een Cubaanse make-upartist en fotograaf koos het team voor een authentieke lokale ervaring, ondersteunde de gemeenschap en creëerde tegelijkertijd levendig storytelling.

Credits: Josephine & Co

Wanneer een collectie en land samenkomen

Toen Josephine & Co voor het eerst hun lente/zomer 2025 collectie bedachten, wilden ze dat deze het idee belichaamde dat geluk vele vormen aanneemt en op talloze plaatsen te vinden is. Cuba, met zijn levendige cultuur en opvallende contrasten, werd het perfecte canvas voor hun visie.

Elke drop in de collectie vertegenwoordigt een andere "happy place", van de elektrische energie van het stadsleven tot de serene schoonheid van de natuur. De straten van Santiago, met hun felle kleuren en tijdloze charme, werden het decor voor Drop 1 en 2, waarvan de retro-moderne vibes en gedurfde tinten zoals koningsblauw en lavendel vreugde uitstralen. Ondertussen is het weelderige groen en het kalme water van Santiago de Cuba de inspiratie voor de gedempte tinten van Drop 3 – olijfgroen en vloeiende satijn – wat een stillere, meer introspectieve vorm van geluk weerspiegelt.

Credits: Josephine & Co

Toch gaat deze connectie verder dan alleen het visuele. De texturen, kleuren en verhalen die in de kledingstukken zijn verweven, weerspiegelen de essentie van Cuba zelf – een land dat levendigheid in balans brengt met rust, moderniteit en tijdloosheid.

Cuba fotograferen door lokale ogen

Een typische shootdag begint vroeg, wanneer de ochtendzon zijn warme gloed over de stad werpt. Het team komt samen voor een snel ontbijt rond een bescheiden keukentafel voordat de dag begint. Het model gaat naar de make-up, kledingstukken worden gestoomd, apparatuur wordt klaargezet en de locaties worden definitief vastgesteld. Maar er is geen strak schema. In plaats daarvan werkt het team intuïtief en laat zich leiden door het ritme van de dag.

"We werken guerillastijl", legt het team uit. "Het gaat erom het moment vast te leggen zoals het zich ontwikkeld - schoonheid vinden op onverwachte plaatsen." Op een dag stuiten ze misschien op een verborgen steegje in Santiago waar een beschilderde muur de perfecte achtergrond vormt voor een linnen maxi-jurk. Een andere dag leidt hun visagist hen misschien naar een rustig natuurreservaat, een idyllische setting voor de zachte, kalmerende esthetiek van Drop 3.

Credits: Josephine & Co

Credits: Josephine & Co

Wat deze shoot echt uniek maakt, is niet alleen het prachtige landschap of de prachtig vervaardigde kledingstukken. Het gaat er ook om hoe Josephine & Co het project heeft benaderd – met zorg, respect en een verlangen om te verbinden. Door in lokale huizen te verblijven en samen te werken met lokale professionals, zorgde het merk ervoor dat hun aanwezigheid direct ten goede kwam aan de gemeenschap.

Terwijl de zon ondergaat boven Santiago de Cuba, komt het team samen om de foto's van de dag te bekijken. Er wordt gelachen, er is een gezamenlijke maaltijd en de stille voldoening van het weten dat ze iets heel bijzonders hebben vastgelegd – niet alleen de schoonheid van hun collectie, maar ook de ziel van een land en de geest van het merk.

Credits: Josephine & Co

Een uitnodiging om je 'happy place' te vinden

Naarmate de lente/zomer 2025 campagne van Josephine & Co zich ontwikkelt, biedt het meer dan alleen een indruk van hun collectie. Het is een uitnodiging om na te denken over eigen "happy places". Of het nu de levendige puls van een stadsstraat is of de serene omarming van de natuur, de collectie herinnert ons eraan dat geluk niet gebonden is aan één enkele plek – het is een gevoel dat we in ons dragen.