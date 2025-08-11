Cultural appropriation: Adidas biedt excuses en compensatie aan voor sandaal

Modemerk Adidas biedt niet alleen excuses aan voor de Oaxaca Slip On-sandaal, vernoemd naar een Mexicaanse deelstaat, maar biedt ook compensatie aan. Vorige week ontstond er ophef over de schoen die veel op een traditionele leren sandaal, genaamd de huarache, lijkt.

De schoen werd ontworpen door Willy Chavarria in samenwerking met Adidas. Hoewel de schoen werd vernoemd naar de Mexicaanse deelstaat en inspiratie uit het erfgoed haalde, profiteerde de deelstaat daar niet van. De schoen werd namelijk in China geproduceerd en er werd geen erkenning voor de traditionele ambachtslieden geboden. Ze waren daarnaast niet op de hoogte gesteld over de schoen.

Chavarria heeft zijn excuses aangeboden, zo blijkt uit een statement aan nieuwsbureau AFP. "Ik betreur het ten zeerste dat dit ontwerp de naam heeft toegeëigend en niet is ontwikkeld in directe en betekenisvolle samenwerking met de gemeenschap van Oaxaca", aldus de ontwerper. Hij betreurt het dat de schoen niet is gemaakt met respect en in samenwerking met de gemeenschap van Villa Hidalgo Yalalag.

De BBC meldt op basis van een statement van de Mexicaanse viceminsiter van Cultuur dat Adidas contact heeft opgenomen met de autoriteiten in Oaxaca. Adidas wil namelijk een schadevergoeding regelen. Volgens het statement ‘erkent het merk de culturele eigendom van de oorspronkelijke bevolking van Mexico’.