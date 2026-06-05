Culturele verschuivingen die de mannemode voor SS27 vormgeven

Met het oog op Lente/Zomer 2027 tekenen zich vier duidelijke richtingen af in de mannenmode. Deze richtingen spelen in op veranderende consumentenbehoeften en culturele verschuivingen. De overkoepelende thema's zijn cross-categorie elementen, een vraag naar veelzijdigheid gedreven door prijsbewustzijn, en een groeiend verlangen naar authenticiteit in design.

Over Geschreven voor FashionUnited door Michael Leahy, menswear lead bij Future Snoops. Geschreven voor FashionUnited door Michael Leahy, menswear lead bij Future Snoops. Meer over Future Snoops hier.

Ivy League-invloeden en archiefstijlen

De stijlprofielen van Gen Z en Millennial mannen evolueren met hen mee. Hun mode-interesse verschuift van de streetwear van eind jaren 2010 naar meer verfijnde, sartoriale stijlen, nu zij hun plek in de maatschappij en het dagelijks leven vinden. Dit leidt tot een aanzienlijke heropleving van zowel heritage- als archiefstijlen. Hierdoor worden semi-formele en klassieke maatwerksilhouetten toegankelijk voor meer draagmomenten, buiten de campus, de country club en het kantoor.

Merken als Soshiotsuki en Giorgio Armani blazen de 'power suit'-silhouetten uit de jaren tachtig en negentig nieuw leven in, met gedrapeerde overhemden en soepelvallende broeken. Armani lanceerde zelfs een speciale archiefcapsulecollectie, een heruitgave vol elegant maatwerk van hun iconische looks uit 1979 tot 1994. De terugkeer van Ralph Lauren op de catwalk na meer dan twintig jaar was een viering van speelse primaire kleurblokken, gebreide cardigans in varsity-stijl en klassieke straight-leg jeans. De Ivy League-invloeden zijn ook zichtbaar bij J. Press. Hun debuut op de NYFW-catwalk was een eerbetoon aan “Take Ivy”, een lookbook uit 1965 met de originele Amerikaanse Ivy League-stijl, gefotografeerd door Teruyoshi Hayashida. Iconische sportjasjes, varsity jackets en polo's krijgen een update met modernere pasvormen en layering, eigentijdse aanpassingen van heritage-patronen en sterk verzadigde kleuren. Dit creëert een mix van vertrouwde vormen en vooruitstrevende herinterpretaties.

Ralph Lauren FW26 015. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Celine Resort SS26 021 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Commerciële transities

Door de groeiende vraag naar hoogwaardig design dat authenticiteit, gemeenschap en de viering van diverse subculturen of achtergronden uitdraagt, bevinden meerdere sectoren zich in een overgangsfase. Streetwear, fast fashion en zelfs luxemerken proberen opnieuw aansluiting te vinden bij een commercieel publiek dat nog steeds prijsbewust winkelt.

De stap van Willy Chavarria naar de Parijse catwalks bracht zijn etnische en cultureel gedreven storytelling naar een wereldwijd podium. Hij herintroduceerde een mix van hedendaagse designelementen in streetwear-klassiekers die echt authentiek aanvoelen. Baggy, oversized jeans, gedrapeerde trainingspakken en truien met verlaagde schoudernaden voelen meer als alledaagse kledingstukken dan andere prêt-à-porter collecties, wat een breder publiek aanspreekt. Chavarria's recente Vatísimo-samenwerking met retailgigant Zara duidt ook op een belangrijke verschuiving. Fast fashion-labels proberen door te breken in hogere segmenten met de steun van gevestigd ontwerptalent. Het Spaanse merk lijkt hier vol op in te zetten met de aanstelling van John Galliano als creatief directeur, een vergelijkbare stap als de aanstelling van Zac Posen bij Gap.

Zelfs gevestigde luxemerken als Gucci experimenteren met een verschuiving van hun imago naar een meer commerciële basis. De reacties zijn gemengd op hun catwalkmodellen en styling, die gericht zijn op jongere internetpersoonlijkheden en beroemdheden in afzakkende leren broeken, cross-body tassen en glanzende gecoate denim.

Willy Chavarria FW26 076. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dramatisch romantische silhouetten

Jonathan Andersons periode bij Dior blijft positieve aandacht krijgen voor het terugbrengen van dramatisch romantische, historische silhouetten. Hoewel functionaliteit, betaalbaarheid en draagbaarheid belangrijke drijfveren blijven voor SS27, is er ook ruimte voor premium, authentieke artistieke expressies. Deze sluiten aan bij de toenemende behoefte van consumenten om voldoening te halen uit hobby's, passies en andere interesses buiten hun werk. Dit ondersteunt merken die onbeschaamd kiezen voor een gepassioneerde, expressieve benadering. Tussen de heropleving van het iconische, gemoderniseerde Bar Jacket-silhouet van Dior Men, de romantische overhemden met strik-sluiting van AMI Paris en de sportjasjes met koninklijke gouden knopen van Celine, ontstaat een middenweg tussen avant-garde en de bestaande maximalistische trends.

Merken op marktniveau beginnen al meer romantische en theatrale designelementen te interpreteren. Dit is opnieuw zichtbaar in de Vatísimo-collectie van Willy Chavarria voor Zara, met volledig witte double-breasted kostuums met 'peak lapels', volumineuze silhouetten en een begeleidende korte film. Op een vergelijkbare manier tillen de overhemden met decoratieve linten en de spijkerblazer met sierknopen van GapStudio basisstukken naar een hoger niveau.

Dior FW26 032. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Multifunctionele garderobe

Stijgende prijzen en merken die de nadruk leggen op kwaliteit of natuurlijke materialen, maken de gemiddelde consument bewuster van de basiscomponenten en concepten van design. Dit leidt online tot een oppervlakkige discussie over de negatieve kijk op polyester, de levensduur van producten en de praktische bruikbaarheid of veelzijdigheid van kleding. Er vinden ook bredere culturele en levensstijlveranderingen plaats. Meer mensen keren terug naar kantoor, wat de al vage grenzen tussen werk en privé verder doet vervagen. De focus verschuift van carrière naar voldoening uit gemeenschaps- of vrijetijdsactiviteiten. Door een voorzichtigere consument en de wens om comfortabele vrijetijdskleding te behouden, zijn mannen minder bereid om twee aparte garderobes te onderhouden: een voor werk en een voor vrije tijd. Dit brengt een ontspannen en moeiteloze vakantiestijl naar meer draagmomenten.

De beenkleurige, ongestructureerde pakken en afgeronde bomberjacks van Isabel Marant tonen hoe traditionele silhouetten geschikt gemaakt kunnen worden voor vakanties. Ziggy Chen gaat nog een stap verder met comfortabele pakken, broeken en overhemden van katoen, linnen en hennep, waarmee hij het gebruik van natuurlijke materialen promoot. Kartik Research gebruikt wereldse, plantaardige kleurstoffen, geborduurde bloemen en productiemethoden met handweefgetouwen zonder elektriciteit. Dit resulteert in goed gesneden, makkelijk te stylen erfstukken. Toegankelijkere merken als Our Legacy of Banana Republic volgen dit voorbeeld. Zij presenteren moeiteloos soepelvallende silhouetten in rijke, ingetogen neutrale tinten of zonovergoten vakantiepaletten, toegepast op een brede collectie van katoenen en linnen pakken, maatwerkbroeken met trekkoord en overhemden.

Ziggy Chen SS26 003 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Mannenmode betreedt een tijdperk van meer nuance. Er wordt gekozen voor thema's die de huidige trends uitdagen om op een dieper niveau dan alleen het visuele contact te maken met de consument. Culturele invloeden van buiten de ontwerpstudio luiden een nieuwe golf in. Deze golf omvat de herintroductie van archieven, een terugkeer naar authentieke, op ervaring gebaseerde streetwear, premium romantische historische silhouetten en cross-categorie veelzijdigheid, als antwoord op de onhaalbaarheid van garderobes voor specifieke gelegenheden.