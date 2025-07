Culturele verschuivingen die de schoenenmode voor SS26 vormgeven

Met het oog op lente/zomer 2026 tekenen zich vier verschillende schoenentrends af die inspelen op de veranderende behoeften van de consument en culturele verschuivingen. Deze trends combineren emotionele resonantie met functioneel design. Schoenen die zowel erfgoedtradities als hedendaagse innovatie eren, en tegelijkertijd de behoefte aan authentieke expressie aanspreken.

Auteur Geschreven door Anush Mirbegian, directeur Schoenen en Accessoires bij Future Snoops.

Sandy Liang Lente/Zomer 2025 Credits: Via Future Snoops

Een opkomende neo-romantische stroming zet emotioneel gedreven design centraal. In een tijd van toenemende digitalisering en AI-reacties zoeken consumenten juist troost in menselijke creativiteit en ambacht. Deze culturele tendens wakkert de vraag aan naar ontwerpen die de dragen echt iets laten voelen, stukken die een blijvende indruk achterlaten.

Merken als Simone Rocha en Sandy Liang vertalen deze romantiek naar de markt met bruidsgerichte schoenen en accessoires, speciaal gericht op een jong en modebewust publiek. Ook op de mannencatwalk is een duidelijke verschuiving zichtbaar: weg van de zware streetwear-esthetiek en richting een zachtere, vernieuwde vorm van romantiek.

Belangrijke stijlen binnen deze trend zijn flatforms, dromerige balletschoenen, retro suède sneakers en fijn geborduurde desert boots. Details spelen een grote rol in de beleving: satijnen rozetten op vierkante neuzen, of juist als speelse EVA-klikdecoratie, voegen een charmante zoetheid toe. Strikken verschijnen in allerlei vormen en maten in veelvoud toegepast of als trompe-l’œil-accenten. Materialen als suède en leer voelen soepel en zacht aan en worden uitgevoerd in kalmerende neutrale tinten, waarbij roze opvalt als dé opkomende kleur van dit moment.

Fendi Lente/Zomer 2025 Credits: Via Future Snoops

Consumenten worden zich steeds bewuster van de ontwrichtende impact van productieprocessen. Er groeit een verlangen naar producten die in harmonie met de natuur tot stand komen, vervaardigd door mensen en systemen die respect tonen voor het milieu. In een tijd van AI-opkomst en groeiende zorgen over digitaal welzijn ontstaat er ruimte voor een herwaardering van duurzaamheid en langzame, low-tech oplossingen.

Deze trend gaat hand in hand met een terugkeer naar ambachtelijke wijsheid, zichtbaar in technieken als weven, vlechten en borduren. Typische stijlen zijn onder meer gevlochten leren sandalen, geweven trekkingsandalen en met zorg geborduurde instappers. Weefpatronen vinden hun weg naar volnerfleer, gebruikt voor opengewerkte bovenstukken, of in hennep- en katoenmixen die linten en banddetails vormen. Laagjes van kralen versterken het tactiele karakter van actief geïnspireerde schoenen, terwijl traditionele grasjutevlechting een natuurlijke basis vormt voor espadrille-zolen.

Chloé Lente/Zomer 2025 Credits: Via Future Snoops

De overvloed aan sociale media en technologische prikkels heeft consumenten emotioneel afgestompt. Tegelijkertijd zorgen toenemende wereldwijde crises voor een groeiende behoefte aan emotionele herverbinding. Elementen uit de natuur worden ingezet als helende metaforen én als middelen om het bewustzijn te verdiepen. Dit versterkt de interesse in balancerende praktijken, zoals bewuste zelfregulatie.

In de schoenmode vertaalt deze trend zich naar ontwerpen die de kracht van natuurlijke elementen weerspiegelen. Denk aan silhouetten zoals jelly flats en geïnjecteerde slides. Waterbestendige materialen met een duurzame insteek spelen hierin een grote rol, zoals biobased EVA (afgeleid van suikerriet) en Bloom, een innovatief materiaal op basis van algenbiomassa.

Luxe accenten maken het verhaal af: moirézijde met een watermerk voegt een rijke textuur toe aan voeringen en sandaalbandjes, terwijl kristallen met een gradiënteffect en glitter-PVC zorgen voor een sprankelende finishing touch.

Isabel Marant Lente/Zomer 2025 Credits: Via Future Snoops

Terwijl sociale media de cultuur richting uniformiteit blijft sturen, groeit er aan de randen een tegenbeweging waarin uniekheid en subculturen centraal staan. Consumenten zoeken actief naar nieuwe manieren om zich te uiten en voelen zich aangetrokken tot frisse ideeën. Opvallend hierin zijn kleine merken zoals Tigra Tigra die traditie op een eigentijdse manier herinterpreteren.

Designs worden beïnvloed door een verlangen naar escapisme en zintuiglijke verwennerij, wat leidt tot uitgesproken, hedonistische stijlen. Denk aan silhouetten zoals kralen-enkelbandjes, versierde hakken, gevlochten loafers en sneakers met dierenprints. Materialen en details omarmen de zwoele sensualiteit van de zomer, met glanzend leer en transparante, lasergesneden perforaties. Versieringen zoals knopen en kralen worden rijkelijk en gelaagd toegepast voor maximale visuele impact. Tropische bloemen vormen de inspiratie voor diepe, verzadigde kleurcombinaties, een visueel statement van vreugde in sombere tijden.

Deze vier schoenentrends voor lente/zomer 2026 weerspiegelen een bredere culturele beweging richting authenticiteit, vakmanschap en emotionele verbinding. Ze spelen in op uiteenlopende behoeften van de consument: van romantisch sentiment en ambachtelijke waarde tot helende natuurinvloeden en hedonistisch escapisme.