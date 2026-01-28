Culturele verschuivingen vormen de schoenentrends voor herfst/winter 26/27

De schoenmode voor herfst/winter 2026/27 laat vier belangrijke verschuivingen zien, gedreven door maatschappelijke veranderingen en nieuwe klantbehoeften. In deze trends komen bewuste ontwerpkeuzes en emotie samen. We zien een sterke focus op ambachtelijke tradities en duurzame praktijken, gecombineerd met volop ruimte voor persoonlijke expressie.

Giorgio Armani SS26 (l), Giorgio Armani FW25 (r). Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Thema 1

Consumenten nemen steeds vaker afstand van de digitale wereld en zoeken de rust van de natuur op. Deze behoefte aan verbinding vertaalt zich direct in de vraag naar bewust ontworpen producten, waarbij materiaal en constructie de impact op de leefomgeving centraal stellen. In de markt zien we dat zware, robuuste vormen plaatsmaken voor zachtere en meer praktische silhouetten, zoals we dat zien bij merken als About Arianne en Naguisa. Belangrijke silhouetten zijn instapklompen en laarzen met een mocassin constructie (d.w.z. soepele laarzen met een ambachtelijke uitstraling). Materialen als gevilt wol en corduroy zijn flexibel en voelen zacht aan. Rubberen stootranden en versterkte neuzen bieden extra bescherming. Bio-based innovaties blijven populair. Merken verwerken materialen zoals alternatieven voor leer van mycelium en bio-based EVA uit suikerriet in hun collecties.

Noir Kei Ninomiya SS26 (l), Isabel Marant FW25 (r). Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Thema 2

In een onzekere tijd zoeken consumenten naar een vorm van escapisme die verder gaat dan het alledaagse. De groeiende populariteit van horrorfilms, donkere muziek en subversieve kunst sijpelt door naar de mode. Het resultaat is een trend die het mysterieuze omarmt en de grenzen opzoekt van wat we gewend zijn. Merken als Justine Clenquet en Miista vertalen dit naar een subversieve esthetiek binnen de schoenmode. Details zoals studs, ringetjes en ‘captive bead rings’ roepen via metalen hardware punkreferenties op. Leersoorten en materialen variëren van verweerd of afgewerkt met onafgewerkte randen tot hoogglanzend lakleer. Diepe, verzadigde tinten en donkere paletten vertegenwoordigen de aantrekkingskracht van het verkennen van de grenzen.

Louis Vuitton FW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Louis Vuitton FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Thema 3

De groeiende fascinatie voor geschiedenis en oude wijsheden zorgt ervoor dat consumenten vaker kiezen voor producten met een dieper verhaal. We zien een duidelijke terugkeer naar puur vakmanschap, waarbij traditionele technieken de basis vormen voor moderne ontwerpen. Deze benadering creëert een gevoel van verbondenheid door gebruik te maken van een collectief cultureel geheugen. Merken zoals Our Legacy en Magliano spelen hierop in met collecties waarin duurzame werklaarzen en gedeconstrueerde sneakers centraal staan.

De materialen in deze trend zijn rijk aan details en vertellen een tastbaar verhaal. Denk aan leer met reliëf, ingedrukte texturen en zorgvuldig aangebrachte verouderde afwerkingen die het ontwerp extra karakter geven. Oppervlakken worden verrijkt met geëtste patronen en gestempelde motieven die subtiel verwijzen naar oude symboliek. Door klassieke constructietechnieken te eren en erfgoed te herinterpreteren, ontstaat er een schoenmode die zowel vertrouwd als vernieuwend aanvoelt.

Cecilie Bahnsen SS26 (l), Hui FW25 (r) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Thema 4

De invloed van athleisure blijft groeien en reikt inmiddels veel verder dan de sportmarkt alleen. Gedreven door de snelle trendcyclus zoeken consumenten naar nieuwe, interactieve manieren om hun eigen stijl vorm te geven. Hybridisatie en personalisatie staan hierbij centraal. Merken zoals Ancuta Sarca en Homies lopen voorop in deze vernieuwingsgolf door functies en details op verrassende wijze te herinterpreteren. In hun ontwerpen vloeien contrasterende silhouetten moeiteloos in elkaar over, waarbij technische constructies worden gecombineerd met onverwachte, modieuze accenten.

De focus ligt op modulariteit: aanpasbare elementen en componenten die de drager op meerdere manieren kan stylen. Ook in het materiaalgebruik zien we dit contrast terug, met combinaties van technisch mesh en verfijnd leer op stevige rubberen zolen. De aanhoudende populariteit van de sportschoen blijft hierbij een belangrijke inspiratiebron. Dynamische kleurvlakken en grafische patronen onderstrepen de spontaniteit van deze trend, die bestaande moderegels resoluut doorbreekt.

De consument van 2026/27 Deze vier stromingen voor herfst/winter 2026/27 laten zien waar de prioriteiten van de moderne consument liggen. Of het nu gaat om de herverbinding met de natuur, het verkennen van een duistere esthetiek, het eren van ambachtelijk erfgoed of het vieren van persoonlijke expressie: de schoenmode van de toekomst is veelzijdig, bewust en diep geworteld in de huidige tijdgeest.

Hui FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Miu Miu SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ferrari FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Antonio Marras SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight