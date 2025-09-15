Cup of Joe FW25: Denim verfijning & cozy chic

Voor de herfst/wintercollectie van 2025 presenteert Cup of Joe een lijn die zowel veelzijdigheid als verfijnd comfort centraal stelt. Voortbouwend op de kracht van het label in denimdesign introduceert de collectie subtiele innovaties in stof, pasvorm en afwerking die nauw aansluiten bij de behoeften van de hedendaagse hybride consument.

Ruimere pasvormen, slimmer comfort

De silhouetten van dit seizoen zijn ontworpen met bewegingsvrijheid en gemak in gedachten. Wijdere pijpen, elastische taillebanden en comfortabele stretchmaterialen vormen de basis van de collectie. Deze elementen verhogen niet alleen het draagcomfort, maar geven de kenmerkende stijlen van Cup of Joe ook een relaxte, eigentijdse uitstraling.

Het ontwerpethos is gericht op een ruimere snit zonder dat dit ten koste gaat van de structuur. Jassen, broeken en overhemden zijn ontwikkeld om moeiteloos van dag tot nacht en van thuis naar de stad gedragen te worden. Voor retailers vertaalt zich dit in stukken die het hele jaar door inzetbaar zijn en een brede aantrekkingskracht hebben op consumenten, wat zorgt voor een stabiele verkoop in alle categorieën.

Herfst/winter 2025. Credits: Cup of Joe

Een palet van diepte en textuur

De collectie presenteert zich in diepere, meer verfijnde tinten. Donkerdere indigowassingen domineren het denimaanbod en bieden een gepolijste, elegante uitstraling met een subtiele knipoog naar de utilitaire oorsprong van het kledingstuk. Opvallend zijn vooral de iconische ‘raw’-wassingen van het merk, die een strakke esthetiek combineren met zacht comfort.

Herfst/winter 2025. Credits: Cup of Joe

Vintage-geïnspireerde behandelingen, tonale fades en subtiele variaties in wassingen brengen diepte en dimensie in de collectie. Verschillende stijlen zijn bovendien ontworpen om als complete, bijpassende sets gedragen te worden. Dit nodigt uit tot visuele storytelling in de winkel en stelt retailers in staat samengestelde, volledige looks te presenteren.

Corduroy in aardetinten

Als zacht tegenwicht voor de strakkere denimstukken biedt de corduroyselectie warmte en tactiliteit. Uitgevoerd in aardetinten zoals diepbruin en gedempt taupe versterken de corduroystukken de zintuiglijke aantrekkingskracht van de collectie. Een blikvanger is de taupe uitvoering van de bestseller ‘Lulu’-pasvorm, een relaxed silhouet dat extra karakter krijgt door de zachte textuur van seizoenscorduroy.

‘Lulu’ in corduroy. Credits: Cup of Joe

Gebouwd voor NOS en veerkracht in de groothandel

De collectie stoelt op een strategische focus op duurzaamheid en flexibiliteit in de detailhandel. Herfst/winter 2025 borduurt voort op bewezen kernstijlen zoals ‘Lulu’, ‘Victoria’ en ‘Matilda’, waardoor de lijn een naadloze aanvulling vormt op het Never Out of Stock (NOS)-programma van Cup of Joe.

Retailpartners profiteren van de mogelijkheid deze bestsellers het hele jaar door bij te bestellen, terwijl snelle herproducties zorgen voor een vlotte aanvulling van hardlopers. Deze aanpak stelt retailers in staat zich snel aan te passen aan veranderingen in de vraag, grote voorraadinvesteringen te vermijden en een consistente beschikbaarheid te garanderen tijdens piekperiodes.

OVER HET MERK Lees meer over Cup of Joe op hun merkpagina