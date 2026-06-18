Cup of Joe SS27: de matching set, gemaakt voor de zomer

Denim is een zomerse klassieker, niet alleen voor koud weer. De vraag voor Lente/Zomer 2027 is hoe licht het kan zijn en hoe gemakkelijk het te stylen is. Cup of Joe geeft antwoord met een algehele verlichting. Linnen, lichtgewicht denim en gestreepte stoffen nemen de leiding en de matching set is de commerciële held van het seizoen.

Het idee is eenvoudig: een eigentijdse collectie opgebouwd rond nieuwe pasvormen, innovatieve stofkeuzes en zorgvuldig samengestelde capsulecombinaties. Moderne silhouetten en hoogwaardige materialen creëren een garderobe die naadloos overgaat in de zomermaanden.

Licht, ademend en zomerklaar

Stof speelt een bepalende rol in de hele collectie. Linnen en katoen vormen de basis, geselecteerd vanwege hun ademend vermogen en comfort bij warmere temperaturen. Lichtgewicht denim behoudt het kenmerkende DNA van het merk en biedt tegelijkertijd een zachter, meer zomers gevoel. Gestreepte stoffen geven een duidelijke seizoensrichting aan de belangrijkste productgroepen.

Het kleurenpalet blijft veelzijdig en commercieel toegankelijk. Warme neutrale tinten en aardse bruintinten vormen de basis, aangevuld met zachte tinten roze, geel en groen. Het resultaat is een samenhangend assortiment dat uitnodigt tot mixen, matchen en laagjes.

Beeld: Cup of Joe

Beeld: Cup of Joe

De set is de blikvanger van het seizoen

Centraal dit seizoen staat de matching set. Deze is ontwikkeld in lichtgewicht stoffen en gesneden in eigentijdse pasvormen. De set is het duidelijkste commerciële aanbod van het seizoen: een complete look in één aankoop voor de klant en een natuurlijke weg naar een voller winkelmandje voor de retailer. Het is het item waar de collectie omheen is gebouwd en dat de verkoop het meest zal stimuleren.

Daaromheen vult de rest van het aanbod een complete zomergarderobe aan. Jurken bieden de gemakkelijke, snelle optie voor de warmste dagen, terwijl shorts het casual, mix-en-match-gedeelte van het assortiment vertegenwoordigen. Samen met de sets bieden ze inkopers een compleet verhaal in plaats van een enkel statement-item.

Beeld: Cup of Joe

Beeld: Cup of Joe

Gemaakt voor de moderne zomergarderobe

Voor de klant is de aantrekkingskracht comfort en moeiteloze elegantie gedurende de hele zomer. Trendrelevantie en draaggemak staan voorop: koop de set, draag de items samen of apart, en de garderobe blijft functioneel. Voor groothandelspartners vertaalt zich dat in een duidelijke commerciële logica. Een gecoördineerd verhaal is gemakkelijk te presenteren, te cross-sellen en te restylen in de winkel. Sets vormen de basis van de inkoop, terwijl losse items deze uitbreiden.

Beeld: Cup of Joe

Cup of Joe presenteert SS27 als een frisse, zomerse kijk op de denimgarderobe: comfort, veelzijdigheid en ready-to-wear styling. Met lichtgewicht stoffen, een zacht kleurenpalet en een sterk aanbod aan sets, vertaalt de collectie deze eisen in een duidelijk commercieel voorstel voor retailpartners.

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