D'Etoiles Casiopé focust op Duurzaamheid

De filosofie achter dameslabel D'etoiles Casiopé is gebaseerd op duurzaamheid. Dit merk focust zich op de ontwikkeling van stijlvolle collecties die op een milieuvriendelijke manier tot stand komen.

Zo werkt het merk overwegend met gepatenteerde Italiaanse ‘sensitive fabrics’. De soepelvallende travel jersey is opvallend door zijn eigenschappen, namelijk comfortabel in het dragen, en het kledingstuk ademt en stretch. Daarnaast is de stof kreuk- en strijkvrij, bevat een kleurfilter en is daarom kleurvast. Deze collectie is pluis-vrij, slijtvast en duurzaam.

Het productieproces van de stoffen en het vervaardigen van de collectie heeft als uitgangspunt om het water- en energieverbruik en afval en uitstoot te verminderen. Duurzame items verlengen de levensduur van een kledingstuk, vergroten het draagplezier en zorgen voor minder textielafval. Om hun CO2 uitstoot te verlagen produceren ze zoveel mogelijk binnen Europa.

D'etoiles Casiopé, eigendom van het merk.

Dat mode en duurzaamheid prima samen gaan bewijst D'etoiles Casiopé want de uitstraling van deze collectie is stijlvol en minimalistisch, heeft oog voor detail en is ontworpen voor vrouwen met een modieus D.N.A. De ontwerpen zijn geschikt om naar het werk te dragen, op reis, en in de vrije tijd.

Het merk brengt 2 collecties per jaar uit en werkt met een NOS programma om bestsellers in het seizoen te kunnen aanvullen. De pasvorm, kwaliteit en maatboog van XS-XXXL leidt tot het succes van deze duurzame producten.

De consument investeert in een product van D'etoiles Casiopé met de wetenschap er jarenlang plezier van te zullen hebben en herhaalt haar aankoop. Op termijn zal Fast fashion het moeten opnemen tegen duurzame collecties als D'etoiles Casiopé, omdat consumenten zich bewust zijn van vervuiling en hun ecologische voetafdruk willen verminderen.