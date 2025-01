D-Lux Concept Fashion Agency presenteert de volgende merken op Modefabriek

Sinds 2004 is D-Lux Concept een gevestigde naam in de internationale modewereld. Gevestigd in Antwerpen, richt het agentschap zich op luxe, casual mannen en vrouwen mode.

Tijdens de Modefabriek op 26 - 27 januari, presenteert D-Lux Concept met trots drie bijzondere merken: Peuterey, Mason’s en Tantä Rainwear.

Peuterey: hoogwaardige outerwear

Peuterey, genoemd naar een bergtop van de Mont Blanc, straalt de balans tussen functionaliteit, comfort en modern design uit. De hoogwaardige jassen voor mannen, vrouwen en kinderen zijn vervaardigd met Italiaans vakmanschap en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Naast outerwear biedt Peuterey een complete lifestyle ready to wear collectie die geschikt is voor elk klimaat en elke gelegenheid. Het merk, dat een mooie Europese distributie heeft, is een uitstekende keuze voor retailers die op zoek zijn naar veelzijdige, premium items.

Italiaans erfgoed met Mason’s

Mason’s is geworteld in de Toscaanse traditie en combineert Italiaans erfgoed met hedendaagse stijl. Sinds 1974 biedt dit familiebedrijf tijdloze collecties van hoogwaardige stoffen met aandacht voor detail. De damescollectie is verfijnd en veelzijdig, met outfits die moeiteloos schakelen tussen formele en informele settings. Mason’s onderscheidt zich door zijn focus op elegantie, kwaliteit en innovatie en is internationaal populair bij modebewuste klanten.

Credits: D-Lux Concept

Tantä Rainwear: duurzame waterdichte kleding

Tantä Rainwear afkomstig uit het regenachtige Baskenland in Spanje, zet de standaard in stijlvolle regenmode in een commerciële prijsklasse. Dit familiebedrijf, met meer dan 30 jaar ervaring, heeft een collectie gecreëerd die niet alleen compleet waterdicht is, maar ook kleurrijk, duurzaam en betaalbaar is. Tantä Rainwear biedt retailers unieke en functionele items die perfect inspelen op een bewuste, moderne levensstijl. Een liefde voor creëren en het verschil maken is waar Tantä Rainwear voor staat.

Credits: D-Lux Concept

D-Lux Concept streeft ernaar om retailers te inspireren met een unieke mix van complementaire merken die perfect aansluiten op de wensen van de hedendaagse consument.

Kom langs bij D-Lux Concept op Modefabriek en ontdek de veelzijdige collecties van Peuterey (standnummer 310) , Mason’s (standnummer 308) en Tantä Rainwear (standnummer 406).