Daily Paper en Off-White zetten zich in voor bouw eerste skatepark in Ghana

Daily Paper en Off-White slaan beide de handen ineen met collectief Surf Ghana en design studio Limbo Accra. Gezamenlijk zetten zij zich in voor de bouw van Ghana’s eerste skatepark, zo is te lezen in een persbericht. Het skatepark komt te liggen in het centrum van Accra.

Daily Paper lanceert een speciale capsule collectie met Surf Ghana en een exclusief T-shirt in samenwerking met Off-White. Alle omzet die wordt behaald met deze items gaan naar de bouw van het skatepark. De collectie lanceert in de pop-up winkel die Daily Paper in Accra heeft, de hoofdstad van Ghana. Na de lancering in de pop-up op 21 december, zal de collectie op 15 januari beschikbaar zijn op de website van Daily Paper.

Geheel Afrika kent in totaal maar 9 skateparks op dit moment. Het Freedom Skate Park wordt de tiende op het continent en de bouw begint in het eerste kwartaal van 2021. Later in het jaar zal het park geopend worden.

“Met dit initiatief hopen we de skate cultuur in Ghana naar het volgende niveau te helpen en de lokale bevolking een platform te geven waar ze hun talent kunnen ontwikkelen,” aldus Jefferson Osei, mede-oprichter van Daily Paper, in het persbericht. “Meer dan alleen board sports, zal het park ook een creatieve hub zijn voor Ghanezen om samen te komen, ideeën uit te wisselen, elkaar te inspireren en hun toekomst te bouwen. Ze hebben nu een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, hun vaardigheden kunnen ontwikkelen met gelijkgestemden en kunnen hun potentie waar maken. Vandaar de naam Freedom Skate Park.”