Daily Paper lanceert eerste tuinartikel in samenwerking met Fatboy

Daily Paper lanceert samen met Nederlands merk Fatboy Lamzac een opblaasbare stoel, zo luidt het persbericht van Daily Paper. De stoel wordt geleverd in een handige draagtas. Dit is het eerste tuinartikel van Daily Paper.

Fatboy en Daily Paper zijn geen vreemden van elkaar, want Fatboy heeft de flagshipstore in New York van het Nederlandse modemerk voorzien van op maat gemaakte zitzakken. Deze samenwerking zetten de twee partijen voort met dit nieuwe item, zo is te lezen.

Het productontwerp bevat patchwork en monogrammen uit de nieuwste SS21-collectie van Daily Paper. De Lamzac O is bedoeld om consumenten overal achterover te laten leunen en ontspannen. De Lamzac kan zo’n 150 kg dragen, terwijl het item zelf maar 1 kilogram weegt. De opblaasbare stoel heeft een waterdichte coating die ervoor zorgt dat de stoel tegen water en vuil kan. De stoel kan ook binnen gebruikt worden.

De limited edition Daily Paper x Fatboy Lamzac is vanaf 11 juni online verkrijgbaar via Daily Paper voor 90 euro.