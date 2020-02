Daily Paper x Van Gogh: een schilderachtige interpretatie van streetwear

De lancering van de Daily Paper x Van Gogh collectie trok afgelopen vrijdag honderden enthousiastelingen naar het museum in Amsterdam. Na een grondige blik op de schilderijen en werken die als inspiratie dienden voor de collectie, ging menig kledingstuk over de toonbank. Het plan van het museum om een nieuw en jonger publiek te bereiken lijkt te werken. FashionUnited strikte ook Daily Paper mede-oprichter Abderrahmane Trabsini voor wat vragen over de samenwerking.

Het werk van Van Gogh is erg bekend en herkenbaar geworden door de jaren heen. Heb je druk ervaren om niet terug te vallen op clichés en ‘meer dan merchandise’ te ontwerpen voor een van de meest iconische Nederlandse schilders?

“Nee, helemaal niet. Als ik iets wil maken, zeker bij een samenwerking, wil ik iets speciaals maken. Een uniek stuk buiten onze hoofd collectie. Bijvoorbeeld: in onze eigen collectie hebben we hebben de cargo set in basiskleuren en in deze samenwerking met het Van Gogh Museum hebben we op die set een schilderij geprint. Dat is de reden waarom we van samenwerkingen houden - je maakt de standaard stijlen extra speciaal..”

Komt deze aanpak ook terug in de selectie die je hebt gemaakt uit het werk van Van Gogh om te gebruiken voor de collectie?

“We wilden spelen met de clichés [de bekende werken van Van Gogh, red.] en kunstwerken kiezen die niet zo bekend zijn, zoals de schedel met de sigaret. Een hoop mensen weten niet dat Van Gogh dat heeft gemaakt.”

De korte documentaire die tijdens de lancering is gepresenteerd laat zien hoe je het levensverhaal van Van Gogh hebt verwerkt in de collectie. Waarom fascineerde zijn verhaal jou zo?

“We hebben veel over de persoon van Van Gogh geleerd toen we dit project deden. Die kennismaking was een zegen omdat hij eenzelfde ontwikkeling heeft gehad als je kijkt naar zijn passie, zijn continue strijd en het feit dat hij alles zelf moest doen. Hij had geen mentor en hij had geen financiële middelen. Zijn schilderijen aan beide kanten van het canvas bewerkt omdat hij geen geld had om elke keer nieuwe doeken te kopen.”

“Ik wil altijd weten: ‘Hoe is iets begonnen en hoe is het hier gekomen’? Ik zit hier ook niet zomaar. Het gaat om de reis, niet om het einddoel. Mocht ik het einddoel met mijn merk bereiken, dan is het geen gevoel van ‘yes’, dan is het waarschijnlijk hartstikke saai daarna.”

Van Gogh heeft tijdens zijn leven amper een werk verkocht. Herken jij je in het gevoel van de underdog?

“In het begin waren we een soort van underdog maar op dit moment hebben we veel volgelingen die Daily Paper waarderen voor waar het voor staat. We zijn geen underdog meer en willen mensen helpen en actief teruggeven aan de gemeenschap. Als het hier regent, druppelt het voor andere mensen. Ik wil mijn kennis met de volgende generatie delen en als ik opkomend talent kan helpen dan doe ik dat graag doen. Als die persoon succesvoller wordt dan ik op mijn leeftijd, dan ben ik blij dat ik de jeugd daar mee heb kunnen helpen.”

“De generatie voor ons droomde nooit zo groot, dus ik ben nieuwsgierig naar de generatie na ons en of deze nog groter droomt dan wij. We zetten Amsterdam op de kaart en we laten zien dat we veel coole merken uit deze kleine stad komen. Dan heb ik het niet over mijn eigen merk maar over Olaf Hussein, Patta, Filling Pieces en vele anderen.”

Is er een kunstenaar waar je graag mee zou samenwerken in een toekomstige collectie?

“Kaws. Het is futuristisch en hij heeft een goede boodschap. Als we zouden samenwerken zou ik een stijlvolle print maken of een uniek speeltje.”

Dit artikel is tot stand gekomen met de hulp van FashionUnited DE redacteur Weixin Zha. Vertaling en bewerking van het artikel uit het Engels door Caitlyn Terra.