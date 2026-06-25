Daily Staples: hoe POM Amsterdam piqué tot vaste waarde maakt

Piqué is dit seizoen opvallend zichtbaar, van pakken en jurken tot co-ord sets. De stof dankt haar herkenbare karakter aan een speciale weeftechniek: verhoogde en verzonken delen vormen een subtiel reliëf dat meer diepte geeft dan een gladde jersey. Het resultaat oogt verzorgd en rijk, maar blijft soepel en comfortabel.

Juist die balans verklaart de hernieuwde populariteit. De grens tussen werk, vrije tijd en sociale gelegenheden vervaagt, en daarmee groeit de behoefte aan kleding die comfortabel én representatief is. Piqué sluit daar naadloos op aan: de stof biedt vorm- en kleurvastheid, terwijl een vleugje stretch zorgt voor bewegingsvrijheid. Ze kreukt niet, hoeft niet gestreken te worden en blijft vrijwel het hele jaar door draagbaar.

Voor POM Amsterdam is piqué geen trend, maar een blijvende waarde binnen de collectie

Vanaf het allereerste begin vormt deze kwaliteit een sterke basis binnen de voortdurend veranderende wereld van trends en seizoenscollecties. Terwijl kleuren, prints en silhouetten zich blijven vernieuwen, blijft piqué een vertrouwd fundament waarop elke collectie voortbouwt.

De kracht van de stof zit in haar veelzijdigheid. Piqué laat zich moeiteloos vertalen naar verschillende stijlen en gelegenheden: van een zakelijke look tot een meer casual of vrouwelijke uitstraling. Jarenlang vormde het een sterke aanvulling op de trendcollecties van POM Amsterdam. Inmiddels is de kwaliteit uitgegroeid tot meer dan een basisstuk binnen de collectie: piqué heeft zich ontwikkeld tot een herkenbare, op zichzelf staande lijn met een eigen identiteit.

Tegelijkertijd blijft de kracht van de collectie juist liggen in de combinatie. De piqué-items laten zich moeiteloos combineren met de trendcollecties van het seizoen, waardoor vrouwen kunnen bouwen op een vertrouwde basis en deze telkens op een nieuwe manier kunnen stylen.

“Veel vrouwen voelen zich sterk in deze kwaliteit,” zegt Liesbeth Lotgering, founder van het merk. “De stof geeft structuur en een verzorgde uitstraling, zonder in te leveren op comfort. Dat maakt het een kwaliteit waar vrouwen op kunnen vertrouwen.”

Credits: POM Amsterdam

Van vaste waarde naar eigen lijn: Daily Staples

Piqué is altijd een vaste waarde geweest binnen de collectie, maar bood ruimte voor een veel groter assortiment. Daarom groeit de kwaliteit nu uit tot een herkenbare eigen lijn: Daily Staples. Voor het eerst gebeurt dat op grotere schaal, met negen kleuren in uiteenlopende fits en stijlen. Klanten kwamen seizoen na seizoen terug voor dezelfde piqué, telkens in andere kleuren, modellen en combinaties. Die loyaliteit vormde de aanleiding om de productgroep een eigen identiteit te geven, met herkenbare labeling en een breder aanbod aan stijlen en kleuren.

“Onze filosofie is altijd geweest om vrouwen een Daily Dose of Up mee te geven,” vertelt Lotgering. “Met Daily Staples vertalen we die gedachte naar een lijn die draait om kleur, comfort en kwaliteit. Stukken die vrouwen moeiteloos aantrekken, waarin ze zich goed voelen en die passen bij verschillende momenten van de dag.” De collectie vormt een aanvulling op Daily Essentials, de NOOS-lijn van POM Amsterdam met onder andere denim en bestseller styles in tijdloze kleuren. Waar Daily Essentials de fundamenten van de garderobe levert, biedt Daily Staples meer kleur, modieuzere silhouetten en nieuwe combinatiemogelijkheden binnen diezelfde bewezen piquékwaliteit.

Credits: POM Amsterdam

Meer dan een basislijn

Binnen dezelfde piquékwaliteit ontwikkelt POM Amsterdam ieder seizoen nieuwe silhouetten, fits en stylingmogelijkheden. Voor de zomer vertaalt zich dat naar shorts, vrouwelijke gilets, blazers, vernieuwde broekfits, jurken en co-ord sets. Dezelfde stof laat zich sportief dragen met sneakers, zakelijk als onderdeel van een pak of vrouwelijk in een jurk.

Kleur speelt daarin een hoofdrol. Naast vaste basiskleuren die het hele jaar leverbaar blijven binnen het NOOS-pakket, introduceert het merk ieder seizoen nieuwe trendkleuren. “Kleur doet iets met hoe vrouwen zich voelen,” aldus Lotgering. “Door basiskleuren en trendkleuren samen te brengen, ontstaat een collectie die blijft verrassen en toch een vaste basis biedt in de garderobe van onze klanten.”

Aantrekkelijk voor retailers

De veelzijdigheid maakt Daily Staples ook interessant voor retailers. POM Amsterdam rekent zichzelf inmiddels tot de marktleiders binnen dit segment in Nederland en wijst op een sterke klantloyaliteit: veel consumenten komen specifiek terug voor deze piquékwaliteit, wat zorgt voor een hoge mate van herhaalaankopen. Dankzij de eigen labeling kan de lijn zowel binnen de seizoenscollecties worden geïntegreerd als zelfstandig op de winkelvloer worden gepresenteerd.

“Daily Staples combineert continuïteit met vernieuwing,” vertelt Monique Verhagen, Head of Sales bij POM Amsterdam. “Klanten kennen de kwaliteit en komen er bewust voor terug. Tegelijkertijd zorgen nieuwe kleuren en eigentijdse silhouetten ervoor dat de lijn ieder seizoen relevant blijft. Dat maakt Daily Staples tot een sterke basiscollectie die zich eenvoudig laat combineren en presenteren in de winkel.”

Credits: POM Amsterdam

Gemaakt om lang mee te gaan

De piqué van Daily Staples wordt gemaakt van gerecycled polyester, aangevuld met elastaan voor comfort en vormbehoud. Volgens het merk blijft de stof ook na veelvuldig dragen en wassen mooi in model. Voor de productie werkt het samen met een vaste partner in China die is aangesloten bij BSCI en Sedex.

Het concept biedt ruimte voor verdere groei, zowel binnen bestaande kwaliteiten als in nieuwe productgroepen die dezelfde waarden uitdragen. “Daily Staples gaat voor ons over meer dan een kwaliteit of collectie,” besluit Lotgering. “Het draait om kleding waarin vrouwen zich sterk, comfortabel en zichzelf voelen. Dat is waar onze Daily Dose of Up voor staat. We blijven investeren in deze lijn en zien veel potentieel voor verdere uitbreiding.”