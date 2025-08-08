Dalmatiërs, piraten en baby's: De streetstyle-trends uit Kopenhagen

Deze week vond Copenhagen Fashion Week plaats. Het toonde wederom aan waarom Kopenhagen als smeltkroes voor creatieve voorlopers geldt. De ontwerpers zetten in op speelse patronen, lieten bekende clichés achter zich en combineerden accessoires die balanceren tussen nostalgie en urban gemak. Experimentele gelaagdheid zorgde voor verrassende silhouetten, terwijl markante details, zoals opvallende kragen, de looks een eigen karakter gaven.

Een overzicht van de beste streetstyle-trends uit Kopenhagen.

101 Dalmatiërs

Stippen, alsof ze rechtstreeks uit het mode-universum van 101 Dalmatiërs kwamen, waren een van de meest opvallende patronen op straat tijdens Copenhagen Fashion Week. Geïnspireerd door de klassieke zwart-witlook, bevrijdt het stippenpatroon zich hier echter definitief van kinderlijke associaties en Cruella de Vil-drama. Het patroon presenteert zich stijlvol, volwassen en creatief.

Stippen in Kopenhagen Credits: ©Launchmetrics/spotlight (links); Copenhagen Fashion Week

Of het nu een transparante rok met fijn stippenpatroon over een eenvoudige onderjurk is, op een chocoladebruine satijnen rok in combinatie met een oversized blazer, of als grote print op een crèmekleurige tweedelige set: het stippenpatroon werd in Kopenhagen op diverse manieren ingezet. De looks werden aangevuld met accessoires zoals bandana's, gehaakte mutsen, retro-zonnebrillen en gestructureerde leren tassen.

Bandana's

Waar de stippen een speelse lichtheid aan de outfits gaven, verleenden bandana's de looks een vleugje boho-romantiek, een snufje piratenflair en een vleugje stadspoëzie. Voor lente/zomer 2026 groeiden de bandana's in Kopenhagen uit tot een stijlbepalend accessoire, soms nostalgisch, soms modern geïnterpreteerd.

Bandana's in Kopenhagen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gecombineerd met zijden tops, speelse blouses of eenvoudige gebreide kleding beschermden ze niet alleen tegen de zon, maar maakten ze elke outfit, minimalistisch of maximalistisch, af met raffinement. Vooral modellen met vintage prints, grafische patronen of delicate kant waren opvallend.

Gelaagdheid

Copenhagen Fashion Week toonde zich ook bij het stylen van silhouetten, met name bij het laagjes dragen van rokken, zeer experimenteel. Laagjes werden een modestatement. Rokken over broeken, tule over denim, mini over maxi, en dat alles met verrassend gemak. De looks speelden met volume, transparantie en structuur en toonden nieuwe manieren om klassieke kledingstukken volledig te herinterpreteren.

Laagjes in Kopenhagen Credits: Copenhagen Fashion Week

Of het nu een geplooide tulerok over een jeans is, een gestreepte zijden rok over rauwe denim of een geborduurde kanten rok over luchtige katoenen laagjes: gelaagdheid werd hier een kunstvorm.

Opvallende kragen

Terwijl veel looks van Copenhagen Fashion Week draaiden om vloeiende stoffen en zomerse lichtheid, vielen sommige ensembles op door een bewuste breuk. Jassen met markante staande kragen, zogenaamde 'funnel necks', werden een dominant element. In plaats van slechts als bescherming tegen het weer te dienen, stonden de hoge kragen centraal in de styling en bepaalden ze de silhouetten.

Funnel necks in Kopenhagen Credits: Copenhagen Fashion Week

Of het nu een sportieve interpretatie was in een crèmekleurige anorak met gerimpelde kraag, die in combinatie met een gepatterde gelaagde rok bijna sculpturaal oogde, of in donkere, gestructureerde denim met een forse staande kraag en een korte snit, de kraag maakte de jas tot een statement. Ook in oversized modellen met minimalistische kleuren speelden de opstaande kragen een centrale rol en grepen ze terug op de trend van de stippen voor SS26.

Baby's

Het meest waardevolle accessoire van het seizoen in Kopenhagen was zonder twijfel geen dure designer tas of opvallende zonnebril. Het was iets dat niet te koop is: de liefde van een moeder. Tegelijkertijd was het een indrukwekkend bewijs dat vrouwen meerdere dingen tegelijk aankunnen.

Baby's in Kopenhagen Credits: Copenhagen Fashion Week

Terwijl een van de ontwerpsters van het duo achter het merk Rave Review tijdens het slotapplaus van hun SS26-show behendig een baby op haar heup balanceerde, presenteerden de moeders op straat in Kopenhagen hoe ze hun kinderen met een nonchalante stijl in hun outfit integreren: een eigentijdse interpretatie van 'mama-chic'.