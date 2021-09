Dames- en kindermodemerk Kamst Mode wint EK Passion Star voor creativiteit

Dames- en kindermodelabel Kamst Mode wint een van de EK Passions Stars. Dat meldt Euretco Fashion op hun website. Kamst Mode wint de Passion Star in de categorie voor creativiteit in tijden van nood.

Voor de Passion Star in de categorie voor een creatieve aanpak tijdens de coronacrisis waren zestien retailers genomineerd, zo staat in de berichtgeving van Euretco Fashion. De prijs is uitgereikt tijdens een avondevenement op de najaarsbeurs EK Live in Bielefeld waar EK Servicegroup is gevestigd.

Kamst Mode is opgericht in 1946 door de opa van Bas Kamst. Het familiebedrijf telt veertig werknemers verspreid over vijf winkels. Tijdens de zwaarste tijden van het coronavirus besloot Kamst zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Dat deed hij volgens de berichtgeving door langs te gaan bij ziekenhuizen in de vestigingsplaatsen en alle medewerkers een cadeaubon te geven.

De EK Passion Star is gelanceerd in 2011 en is een initiatief van de EK Servicegroup in Bielefeld (Duitsland). Dit is een internationale retailservice-organisatie die in meer dan tien landen actief is. De EK Servicegroup is daarnaast het moederbedrijf van Euretco. Aan de internationale competitie doen duizenden retailers mee. Daaruit worden vijftig retailers uit verschillende sectoren genomineerd. Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury op het gebied van onder andere emotionele impact, duurzaamheid, bedrijfscultuur en uniciteit.