Dameskledingmerk The Vampire's Wife lanceert interieur-collectie

Dameskledinglabel The Vampire's Wife, breidt uit naar interieurs met de lancering van een eigen homewarecollectie, The Vampire's House. De collectie zal exclusief beschikbaar zijn op MatchesFashion. Dit meldt het merk in een persbericht.

The Vampire's House brengt de vrouwelijkheid uit de kledingcollecties van het merk naar homeware met een label dat zijn collecties "kamer voor kamer" opbouwt om klanten onder te dompelen in de wereld van The Vampire's Wife. De debuutcollectie richt zich op de slaapkamer en omvat bedovertrekken van zijdesatijn en zijdefluweel, naast oversized kussens van zijde en metallic chiffon. Er is ook een teddybeer, slaapmaskers, warmwaterkruiken en lavendelzakjes, evenals een juwelenkistje en pillendoosjes voor op het nachtkastje. The Vampire's House zal exclusief bij MatchesFashion te vinden zijn, met prijzen vanaf 135 pond (ongeveer 161 euro)

The Vampire's Wife werd in 2016 opgericht door model en ontwerper Susie Cave, en is uitgegroeid tot een lifestyle merk dat jurken, ready-to-wear, accessoires, tassen, juwelen en homeware aanbiedt.