Damesmodemerk American Vintage lanceert allereerste kindercollectie

Damesmodemerk American Vintage brengt haar eerste collectie uit voor kinderen, dat maakt het modemerk bekend in een persbericht. De uniseks kindercollectie is een miniversie van de huidige American Vintage collectie. De collectie is vanaf vandaag online en in de winkels verkrijgbaar.

De kindercollectie is te herkennen aan ludieke vintage figuren dat als een soort mascotte terug te vinden is op verschillende items en labels, zo staat in het persbericht. De collectie bevat items als jerseys, moltons, knitwear en denim. In totaal bestaat de collectie uit 33 items voor kinderen tussen de 3 en 11 jaar.

Pauline Savignet, ontwerper dames- en kindermode American Vintage, in het persbericht: “Ik zocht een paar maanden naar een manier om het DNA van de American Vintage stijl geschikt te maken voor kinderen. Ik concentreerde me op items die we het hele jaar dragen en die aan de andere broertjes en zusjes doorgegeven kunnen worden. Belangrijk daarbij was om tot een zo eco-verantwoord mogelijk ontwerp te komen. We hebben de meeste van onze essentiële stoffen vervangen voor meer maatschappelijk verantwoorde opties.”

American Vintage lanceert kindercollectie. Beeld: American Vintage

