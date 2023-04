Damn Good Jeans voor curvy dames

Vijf jaar, tien collecties en tienduizenden jeans later, presenteert Fox Factor met fierheid de nieuwste lente/zomer 23 collectie.

Tijdens het ontwerpen van deze collectie, zijn ze teruggegaan naar de roots van Fox Factor en hebben zich laten inspireren door curvy vrouwen over de hele wereld. Dappere en trotse vrouwen die precies weten wat ze willen en er niet bang voor zijn om het te krijgen. Dit alles vormt het DNA van Fox Factor wat zij willen laten doorschijnen in de lente/zomer 23 collectie.

Daarom zijn de stijlen voor dit seizoen diverser dan ooit. Het label wilde de klassieke bestsellers aanbieden, maar ook enkele funky nieuwe stijlen laten zien. Zij hebben ze helemaal laten gaan met felle kleuren, nieuwe wassingen en veel verschillende stijlen, van skinny tot wide legs. Ook hebben zij het grootste deel van deze collectie gefotografeerd op het strand, zodat zij konden teruggaan naar de essentie. Niets om achter te verschuilen, alleen maar damn good jeans.

Beeld: Fox Factor, collectie SS23, eigendom van het merk

About Fox Factor

Fox Factor is ontstaan uit het idee van gelijkheid. Dat elke vrouw, met eender welke kledingmaat, de laatste modetrends moet kunnen dragen en zich er geweldig in moet kunnen voelen. Helaas laat de mode-industrie vrouwen met curves in de steek. Het team van Fox Factor was op zoek naar dezelfde modieuze jeans die verkrijgbaar waren in kleinere maten, en konden ze niet vinden in hun maat. Dus heeft Fox Factor ze gemaakt. Elke person verdient niets anders dan het beste. Hoe het leven er ook uitziet, het label wil dat de mensen een Fox Factor jeans aantrekken en meteen die boost van zelfvertrouwen voelen die deze doen denken: "Ja, laten we dit doen." Er is zoveel meer dat het team zou kunnen zeggen over hun jeans, maar uiteindelijk is er maar één ding dat telt. Dat iedereen, die Fox Factor aantrekt er niet alleen geweldig uitziet, maar zich ook geweldig voelt.