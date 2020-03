Daniëlle Cathari geeft kijkje in toekomst label tijdens verfrissende mid-century AFW-show

Daniëlle Cathari toonde al meerdere keren op New York Fashion Week, maar een show in eigen stad en land gaf ze nog nooit. Met de performance op de vrijdag tijdens AFW Studio kwam daar verandering in. De ontwerper presenteerde daar de volgende stap van haar gelijknamige label in een jaren ‘50 en ‘60 setting. “We zijn hard bezig met het bouwen en uitbreiden van het merk, waaronder ook onze missie om een multidisciplinair merk te zijn. Het is belangrijk die visie naar voren te brengen,” aldus de ontwerper tegen FashionUnited.

Voor wie Daniëlle Cathari nog niet kent: de ontwerper viel tijdens haar studententijd op met haar versie van klassieke Adidas-pakken. Ze is in 2017 onderdeel van de V-Files show op New York Fashion Week met haar collectie van gedeconstrueerde trainingspakken. Ze valt op bij Adidas en al snel, in februari 2018, volgt de eerste capsule collectie van de Nederlandse ontwerper in samenwerking met het Duitse sportmerk. Eind 2018 debuteert Cathari met haar eigen label. Inmiddels werkt ze samen met internationale retailers zoals De Bijenkorf, Kith en Sensse in Nederland, de Verenigde Staten en Canada. Het merk is selectief met de samenwerkingen die het met retailers aangaat en gaat voor kwaliteit. “Uiteraard zijn er nog wel een paar hele mooie retailers die we aan onze lijst willen toevoegen naarmate het bedrijf groeit.”

Op vrijdagmiddag komt de Nederlandse mode industrie samen voor de presentatie van Daniëlle Cathari. Het vindt plaats in Het Hem, een oude munitiefabriek die is omgetoverd tot een cultuurcentrum. Wanneer het publiek plaatsneemt voor de show is een gedeelte van de ruimte nog afgeschermd wat de interesse meteen doet pieken. Wanneer iedereen een plek heeft gevonden, wat voor sommigen nog lastig is want de tickets voor de show blijken gewild, verdwijnen de schermen en wordt een huiskamer onthult. Beeld je een mid-century jaren ‘50 tot ‘60 huiskamer uit een Amerikaanse film voor en je hebt het juiste plaatje. In die woonkamer zitten en staan diverse modellen die een alledaags tafereel spelen. Een duo zit op de grond te dammen en ander duo zit op de bank wat te drinken. Op de achtergrond klinkt een prettig mid-century nummer. Het geluid van een deurbel zorgt ervoor dat het tafereel even wordt opgeschud en van compositie verandert. Een model gaat de deur openen, ze verwelkomt een nieuwe gast en een ander model verdwijnt weer. Een echt tableau vivant en daardoor ook een verfrissende vorm van het presenteren van een collectie. Het aanwezige publiek wordt echt geprikkeld en deze presentatie-vorm geeft daarnaast ook de kans om alle items in alle mogelijke hoeken voor een langere tijd te bekijken.

Tekst loopt verder onder de foto’s.

De eerste Nederlandse show van Daniëlle Cathari: dit moet je weten

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat Cathari haar eigen merk startte en het gaat goed, zo vertelt de ontwerper. Ze heeft al een echt eigen handschrift ontwikkeld door de ervaring die ze heeft opgedaan en het was tijd om dat DNA in een eigen merk te gieten. “De stijl en ontwerp esthetiek voor het merk zijn gebaseerd op elementen die een outfit een boy-ish en preppy look geven maar tegelijkertijd ook elegant en vrouwelijk blijven.” Denk bijvoorbeeld aan een klassieke blazer gecombineerd met een deconstructed sweatshort zoals ook te zien tijdens de presentatie. Cathari houdt van contrasten die elkaar complimenteren, vertelt ze. Met haar merk wil ze de vrouw aanspreken die zowel comfortabel als modern is - wat haar uitstekend lukt met haar nieuwste collectie. Daarnaast kijkt deze vrouw naar details en de kwaliteit van kleding. Denk bijvoorbeeld aan een broek die in de eerste ‘drop’ van Daniëlle Cathari zat, met een gevlochten ‘streep’ aan de zijkant van de broekspijp: een geraffineerd detail bij een doorgaans streetwear item. “We willen haar het gevoel meegeven dat ze onze kleding kan dragen naar een kunstevent, maar ook gewoon als fijn huispak.” Kijkend naar de items die gepresenteerd worden op de AFW-vrijdag, dan is dat zeker gelukt. De gedeconstrueerde shirts, shorts, hoodies en lange broeken kunnen elegant gematcht worden met meer high-end en preppy kledingstukken, maar kunnen ook prima een outfit creëren waarin men stylish mee op de bank kan hangen.

Het evenement op de tweede dag van AFW Studio was echt een uiting van de visie en esthetische waarden van het merk, zo vertelt de ontwerper. Een groot deel van de items die te zien zijn, zijn ‘Cathari staples’ zoals de ontwerper ze noemt: Een range van items die vaste waarden binnen het merk zullen worden en in elke collectie terug zullen komen “Het wordt een herkenbaar product voor onze bestaande en nieuwe klanten. Uiteraard is hier het deconstructie element in doorgevoerd wat een leidraad is binnen het merk.” De shirts, hoodies, shorts en lange broeken die uit verschillende vlakken bestaan, maar toch een mooie fit hebben, zijn deze ‘Cathari staples’. Voor deze collectie zijn ze uitgevoerd in afgezwakte kleuren. Ook het kleurenpalet doet namelijk erg denken aan de jaren ‘60. Denk aan lichtgeel, lichtgroen, oranje, afgezwakt paars, grijs en bruin.

Het multidisciplinaire aspect komt daarnaast tijdens de show naar voren, een aspect dat Cathari graag nog verder ontwikkelt. In samenwerking met Rotterdam-based kunstenaar Nazif Lopulissa ontwikkelde Cathari een kunstobject dat gebaseerd is op de ‘krul’ die te wordt gegeven bij een ‘job well done’ bij proefwerken of rapporten in Nederland. Op enkele van de items is ook een ‘krul’-print te zien wat zorgt voor enige speelsheid binnen de collectie. De samenwerking voor het kunstobject is niet de enige die ze zal doen. Cathari meldt dat ze op het moment ook bezig is met een internationaal kunstproject, maar daar kan ze op dit moment nog niet veel over loslaten. Het ultieme doel voor de ontwerper? “Het ultieme doel is natuurlijk om te kunnen creëren zonder beperkingen en grenzen en dit waar te kunnen maken met een team met dezelfde visie. Het creëren zou ik graag multidisciplinair willen voortzetten binnen het bedrijf en de visie door laten voeren in objecten zoals kunstwerken, meubels en keramiek. Maar niet alleen op materialistisch vlak, maar ook om samen te werken met de mensen die mij inspireren.” Cathari is overduidelijk nog verre van klaar en ondergetekende kan persoonlijk niet wachten om meer van haar te zien.

Beeld: FashionUnited