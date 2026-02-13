DANTE6 Fall Winter 2026: Modern Presence

Bij DANTE6 blijft onze ambitie onveranderd: kleding ontwerpen die vrouwen écht willen dragen. Wij kleden vrouwen niet aan, wij geven hen modern presence!

De Fall Winter 2026 collectie wordt gekenmerkt door signature looks met een sterk gevoel van continuïteit. Elk item voelt vanaf het eerste moment vertrouwd aan. Ontworpen om verder te leven dan één seizoen, past de collectie zich moeiteloos aan de drager aan en evolueert met haar mee, seizoen na seizoen. Dit zijn stukken om in te leven: kleding die zelfvertrouwen en comfort biedt, niet alleen om te dragen, maar om te ervaren.

Naast blijvende essentials introduceert de collectie een expressievere richting. Nieuwe statement-silhouetten en krachtige schouders brengen een eigentijdse, trendbewuste energie naar deze collectie. Strak getailleerde tailoring wordt gecombineerd met romantische stijlen met vloeiende beweging. Een subtiele Parijse western-invloed vertaalt zich naar moderne streetstyles, verrijkt met franjes. Ook is er ruimte voor uitgesproken glamour, een knipoog naar de overdaad van de jaren ’80, met statement pieces die ontworpen zijn om op te vallen.

Cropped blazers, statement outerwear, barrel-jeans vormen, krachtige schouders, ruimvallende high-waisted pantalons en tailored jackets herdefiniëren het silhouet: krachtig en tegelijkertijd moeiteloos.

Credits: DANTE6

Credits: DANTE6

Designs zoals buffalo checks en pinstripes worden gecombineerd met textuurrijk kant en een nieuwe, luxueuze satijnkwaliteit, wat zorgt voor een zelfverzekerd spel van contrasten. Elk ontwerp voelt sterk én verfijnd, vangt de geest van het moment en blijft tegelijkertijd trouw aan het DNA van DANTE6. Occasionwear wordt vertaald naar draagbare looks die zich moeiteloos bewegen van dag naar avond.

Het kleurenpalet is warm en rijk met tinten als Warm Greige, Roasted Pumpkin, Dark Plum, Moss Olive en Espresso Brown, en zorgen voor veelzijdige stylingmogelijkheden, sterke cross-merchandising en een lange doorverkoopbaarheid gedurende het seizoen.

Credits: DANTE6

De DANTE6 Fall Winter 2026 collectie: waar tijdloze elegantie en hedendaagse energie samenkomen. Een collectie die niet alleen de garderobe aanvult, maar het alledaagse moment verheft, ontworpen om in te leven, om op te vallen en om herinnerd te worden.