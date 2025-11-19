Dante6 High Summer collectie: The Rhythm of the Riviera

Dit seizoen vindt coastal elegance een modern ritme. Geïnspireerd door de moeiteloze glamour van de Franse Rivièra transformeert de collectie parasolstrepen, zonovergoten tinten en vloeiende silhouetten tot hedendaagse iconen. Hier is stijl nooit geforceerd: ze beweegt mee met het ritme van de golven, de schittering van de Middellandse Zee en de charme van smalle straatjes met gestreepte luifels, markten en gelach.

Een collectie die verfijning combineert met draagcomfort, elegant, speels en gemaakt voor het plezier van het zomerse leven. De Dante6 Icons 26-1 vrouw belichaamt deze geest: zelfverzekerd maar ontspannen, verfijnd maar vrij. Ze kleedt zich niet om indruk te maken, maar om zichzelf uit te drukken, en viert de schoonheid van het moment.

The Rhythm of the Riviera is opgebouwd uit drie wardrobes, elk een eigen interpretatie van de seizoenbeweging.

Wardrobe 5 | | High Summer

Het hoogtepunt van het seizoen komt tot leven in lichte stoffen, romantisch kant, luchtige silhouetten, frisse strepen en vloeiende losstaande items. Zonovergoten kleuren weerspiegelen lange dagen en zwoele nachten, terwijl een levendig palet van zomerfruit een gevoel van emotionele lichtheid toevoegt. Romantische themas worden opnieuw geïnterpreteerd in frisse, moeiteloze items die moderne vrouwelijkheid definiëren.

Credits: Dante6

Wardrobe 6 | Late Summer Easer

Wanneer het seizoen verschuift, komen luchtige silhouetten en rijke texturen samen, met subtiele animal-non-prints en aardetinten. Accenten van solar lime brengen energie en dragen de warmte van juli met zich mee, terwijl ze vooruitwijzen naar verandering.

Deze garderobe slaat een brug tussen de gloed van de zomer en de belofte van iets nieuws.

Credits: Dante6

Wardrobe 7 | Pre-Fall Transition

Het verhaal eindigt met een beweging richting pre-fall. De hoofdkleur Luminous Blue vervaagt naar bruine, mauve en grijze nuances. Koelere neutralen doen denken aan vervagende zonsondergangen en vroege augustusochtenden, terwijl breisels, soepele tailoring, gelaagde looks en een modern ruitpatroon comfort bieden voor winderige avonden aan zee.

Credits: Dante6

Samen schetsen deze garderobes een reis van de stralende hoogzomer naar de eerste komst van de herfst, een collectie die de tijdloze allure van de Franse Rivièra viert, eigentijds heruitgevonden voor de moderne vrouw.