Dante6 introduceert haar eerste schoenencollectie

Nederlands modemerk Dante6 introduceert haar eerste capsule collectie vol schoenen, dat maakt Evelyn Brekelmans, oprichter van het merk, bekend in een persbericht. De collectie is geïnspireerd op de kenmerkende esthetiek van moderniteit voor vrouwen waar Dante6 voor staat.

De collectie bevat kniehoge laarzen en leren enkellaarzen in twee kleuren, maar ook drie varianten van suède laarzen die tevens verkrijgbaar zijn in twee kleuren. Alle laarzen zijn voorzien van een kenmerkend Dante6-detail met studs of metallic toevoeging, schrijft Brekelmans.

De laarzen zijn gemaakt van Italiaans rundleer en suède, afkomstig van gecertificeerde looierijen in Italië, zo is te lezen. De productie van de laarzen vindt plaats in Portugal waar een kleinschalig familiebedrijf vakmanschap en kwaliteit levert.

De capsule collectie is vanaf augustus 2023 verkrijgbaar bij geselecteerde retailers en bij de brandstores. De prijzen van de items variëren tussen de 299 euro en 449 euro.

Beeld: Dante6

Beeld: Dante6