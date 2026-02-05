DANTE6: Pre-Spring Collectie 2026

Deze collectie is een liefdesbrief aan het eerste licht van de lente, een seizoen van vernieuwing, vrijheid en een zacht ontwaken. Geïnspireerd door het idee van lente-escapisme, nodigt de collectie uit tot een wereld waar vrouwelijkheid en kracht samenkomen en elk kledingstuk een verademing is.

De silhouetten zijn vloeiend en toch sculpturaal, met een mix van doorschijnende organza stoffen en ultralichte en glinsterende grove breisels in verrassende nieuwe vormen. Heldere, geverfde strepen glinsteren met subtiele versieringen, terwijl het kleurenpalet verrast en verrukt.

Credits: Dante6

Lichte kleuren en romantisch contrast

Van accenten in ultragroen en parelmoerroze tot de zachtheid van botercrème, neutrale beigetinten en nevelig lichtblauw. Elke tint voegt een laag emotie toe en brengt vreugde en sereniteit in balans in een palet gemaakt voor optimisme.

We hebben de collectie doordrenkt met contrast en karakter. Delicate texturen en romantische lijnen staan naast denim met laserprints voor een moderne uitstraling. Het is een viering van dualiteit: formeel, romantisch en edgy ineen. De DANTE6-vrouw past namelijk niet in één hokje. Zij kiest elke dag hoe ze zich wil voelen en wat ze wil dragen.

Draagbaar, krachtig en altijd in ontwikkeling. Dit is een uitnodiging om je vrij te kleden, te ontsnappen aan het verwachte en de lente op je eigen voorwaarden te omarmen.