Dante6 SS22 Collectie | Traverse

De collecties van Dante6 staan altijd in het teken van ‘Female Empowerment’. De enorme diversiteit binnen de collectie zorgt ervoor dat elke vrouw, ongeacht haar leeftijd, zich speciaal voelt in tijdloze items met een zekere nonchalance, waar ze in kan stralen bij elke gelegenheid.

De SS22 Traverse collectie gaat over de continue bewegende stroom in het leven, van waar we zijn en waar we naartoe gaan en moedigt een positieve vooruitgang in de toekomst aan. ‘Traverse’ staat voor het transformeren van tijd en plaats en dient als grote inspiratie wat resulteert in maandelijkse capsules collecties waarin kleurrijke statement pieces met een jeugdige spirit worden afgewisseld met neutrale kleuren, aardtinten en romantische details.

Verwacht sterke schouders, hoge tailles, energieke prints, 80’s inspired denim blazers, jurken met speelse volumes, verfijnde borduursels en statement pieces. Een speelse collectie met veel vernieuwing, die je laat reizen naar jouw eigen toekomstige bestemming.

De duurzame roadmap van Dante6 is ook continue in beweging. Na het veranderen van het levering systeem in 2020 voor een gezondere mode-industrie, investeert het merk ook in circulaire ontwerpprocessen. Om zo in samenwerking met haar gecertificeerde fabrikanten, naast het vergroten van het percentage sustainable materialen, o.a. ook overproductie en afval te verminderen.