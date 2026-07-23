DANTE6 SS27 ‘Luminous Solar’: Een collectie geïnspireerd op de pioniersgeest van de eerste vrouwelijke piloten

DANTE6 presenteert Luminous Solar, een collectie geïnspireerd op de pioniersgeest van de eerste vrouwelijke piloten uit de jaren twintig en dertig. Het waren vrouwen die de conventies trotseerden met moed, onafhankelijkheid en moeiteloze elegantie. Hun functionele garderobe vormt de basis van de nieuwe collectie: leren jacks, utility details, flight pants en cropped trenchcoats.

Een belangrijke historische referentie is Amelia Earhart, 's werelds meest iconische vrouwelijke piloot. Haar kenmerkende stijl, bomberjacks, utility jumpsuits, leren accessoires en praktische silhouetten, weerspiegelt precies de geest en esthetiek achter Luminous Solar. Het is een collectie ontworpen voor beweging, maar nooit ten koste van vrouwelijkheid.

Credits: DANTE6

Utility ontmoet romantiek

Door de hele collectie heen balanceert DANTE6 deze utilitaire elementen met romantische silhouetten, zachte stoffen en vrouwelijke vormen, wat een eigentijdse harmonie tussen kracht en verfijning creëert. De silhouetten vieren de vrouwelijke vorm, met geaccentueerde tailles, sculpturale schouders en innovatieve constructietechnieken die de natuurlijke contouren benadrukken en tegelijk uitzonderlijk comfort en draagbaarheid garanderen.

Tailoring speelt een centrale rol in Luminous Solar, met moderne pakken en bijpassende sets die veelzijdigheid bieden voor elk moment van de dag. Elk item is ontworpen om moeiteloos van de ene setting naar de andere te bewegen, als een echo van de praktische aanpak die de garderobes van vroege piloten kenmerkte, nu vertaald naar een uitgesproken moderne, vrouwelijke uitstraling.

Credits: DANTE6

Credits: DANTE6

Een kleurenpalet van zonsopgang tot zonsondergang

Het kleurenpalet vertelt het verhaal van een reis van zonsopgang tot zonsondergang. De collectie opent met zachte ochtendtinten en gaat, naarmate de dag vordert, over in warme, zonovergoten kleuren. De kleuren vloeien naadloos in elkaar over en weerspiegelen het steeds veranderende licht tijdens een vlucht door de zomerlucht.

De collectie belichaamt een gevoel van avontuur en vrijheid, terwijl ze onmiskenbaar vrouwelijk blijft. Utility ontmoet romantiek, structuur ontmoet zachtheid en functionaliteit krijgt een elegante nieuwe invulling. Het resultaat is een moderne garderobe voor de vrouw die zelfvertrouwen en kracht uitstraalt zonder in te leveren op vrouwelijkheid.

Credits: DANTE6