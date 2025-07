DANTE6 viert 15-jarig jubileum met exclusieve Capsule Collection

DANTE6 viert haar 15-jarig jubileum tijdens Amsterdam Fashion Week in september. Tijdens Fashion Week lanceert het merk met Nederlandse roots een exclusieve 15th Anniversary Capsule Collection die vrouwelijkheid eert en krachtige femininiteit centraal stelt.

Evelyne Kranendonk, oprichter & creatief directeur van DANTE6, zegt: "Het vieren van 15 jaar DANTE6 is niet alleen een mijlpaal voor ons, maar ook een moment van verbinding en vooruitkijken. We zijn trots op onze Nederlandse roots en de samenwerking met Amsterdam Fashion Week voelt als een natuurlijke synergie: samen creëren we een podium waar we creativiteit laten stromen, verhalen zichtbaar maken en nieuwe energie geven aan mode als uitdrukking van identiteit. "Persoonlijk is dit voor mij een bijzonder moment van trots en dankbaarheid, waarin we ons netwerk, onze klanten en onze partners willen betrekken bij de volgende fase van ons avontuur - een avontuur waarin we samen betekenisvolle collecties en inspirerende ontmoetingen blijven bouwen."

Het verhaal achter de 15th Anniversary Capsule Collection

Celebration is een van de kernwaarden van DANTE6 - en het kloppend hart van de 15th Anniversary Capsule Collection. Vanaf de allereerste collectie in 2010 sierden handgemaakte strikken de kledinghangers van het merk als een subtiel maar betekenisvol symbool van celebration en vrouwelijkheid. Deze capsule herleeft die geest met strikelementen en zes unieke stijlen die elk de essentie van 'Little Couture' belichamen: verfijnd, feestelijk en krachtig.

Credits: DANTE6

"Een opvallend accent in de capsule is de kleur Purple Eclipse, een gedurfde, rijke tint die transformatie, kracht en creativiteit symboliseert. Als een trendy statementkleur voor najaar/winter 2025, brengt het een krachtig contrast in de collectie en versterkt het de zelfverzekerde geest die DANTE6 definieert", voegt Evelyne toe.

De 15th Anniversary Capsule Collection wordt exclusief gelanceerd tijdens Amsterdam Fashion Week op donderdagavond 4 september, met een feestelijke cocktailparty in het centrum van Amsterdam. De collectie is vanaf 15 september 2025 verkrijgbaar via de website van DANTE6, DANTE6 Brandstores (Rotterdam, Amsterdam & Den Bosch) en via geselecteerde partners.