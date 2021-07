Darwin Winklaar winnaar van Lichting 2020

Lichting 2020 was dinsdag 6 juli anders dan anders. Niet alleen moesten de deelnemers langer dan normaal wachten op de wedstrijd, bijna een heel jaar, maar dit keer vond de wedstrijd in een vernieuwende vorm plaats waarin ruimte was voor verschillende vormen van eindwerk. Aan het einde van de avond werd Darwin Winklaar, afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie, uitgeroepen tot winnaar van Lichting 2020.

Winklaar sleept hiermee 10.000 euro in de wacht en mag zich meest veelbelovend talent van Nederland noemen. Naast de geldprijs, wint Winklaar ook de mogelijkheid een show te geven tijdens Amsterdam Fashion Week 2022. Winklaar presenteerde een diepgaand onderzoek naar Caribische folk religieuze praktijken. Door middel van een serie van zes altaren en een performance deelde Winklaar diens dekoloniserende rituelen met als doel bewustzijn en kennis te vergroten jegens gemarginaliseerde culturen in Nederland. “Het werk overstijgt mode en is multidisciplinair,” aldus het persbericht.

De jury over Winklaar: “Darwin raakte ons alle vier met diens persoonlijke werk. Darwins multidisciplinaire uitingen voerde ons mee in diens verhaal, ervaring en missie om te verbinden door middel van emotie en educatie. Het is een belangrijk verhaal en onderzoek dat bijdraagt aan een gemeenschap die nood heeft aan representatie. Darwin laat zien dat mode een expressie is die geen grenzen kent en gedeeld moet worden. Mode kan en moet niet in hokjes worden geplaatst. We willen ook een duidelijk signaal afgeven aan academies en industrie dat het oude systeem vernieuwd moet worden door middel van open communicatie en dialoog, in plaats van het dicteren hoe fashion eruit zou moeten zien. Darwin maakt mode zoals mode bedoeld is: een expressie.”

Beeldcredit: Team Peter Stigter

Lichting 2020: Darwin Winklaar en Irene Ha winnaars

Niet alleen Winklaar ging tijdens Lichting 2020 als een winnaar naar huis. Irene Ha, alias Baby Reni, won juridische begeleiding van Van kaam IP, Media & Privacy ter waarde van 5.000 euro vanwege haar potentie om als merk te groeien. Ha presenteerde een collectie op systematisch samenwerken en de esthetiek van een generatie ‘grootgebracht’ door het internet. Ha kaart vooroordelen over haar eigen Aziatisch-zijn aan door te creëren en verbinden, aldus het bericht. “Zo brengt ze via haar werk een online internationale community van like-minded zielen samen.”

De jury, bestaande uit Borre Akkersdijk, Amber Jae Slooten, Edson Sabajo en Gijsje Ribbens, voegt nog toe: “Als panel maken wij door middel van deze keuze een statement dat mode meer mag, kan en moet zijn dan kledingstukken.”

Lichting is een initiatief van Amsterdam Fashion Week en HTNK International en wordt ondersteund door Meester Koetsier Foundation en Van Kaam IP, Media & Privacy. Tijdens Lichting toenen de veertien beste afgestudeerden van de zeven Nederlandse modeacademies zichzelf en hun werk. Het doel van Lichten is om veelbelovend talent een springplank te bieden richting een levensvatbare carrière.