Data en line-up van grotendeels digitale London Fashion Week bekend

Het British Fashion Council (BFC) heeft dit weekend de data en voorlopige line-up van de eerstvolgende London Fashion Week bekendgemaakt. De modeweek loopt van zaterdag 12 tot en met maandag 14 mei en vindt grotendeels online plaats, zo schrijft het BFC in een persbericht. Naast digitale presentaties en evenementen worden er ook een aantal fysieke evenementen georganiseerd: Covid-veilig, en binnen de regels die de Britse overheid heeft opgesteld.

Net als vorig jaar worden ook tijdens deze modeweek de mannen- en vrouwencollecties samengevoegd. De volledige line-up van de modeweek is nu als volgt: Ahluwalia, Av Vattev, Bethany Williams, Dilara Findikoglu Ltd, JordanLuca, Liam Hodges, Lyph, Marques ‘ Almeida, Nicholas Daley, Olubiyi Thomas, Per Götesson, Preen by Thornton Bregazzi, Pronounce, Qasimi, Robyn Lynch, Staxx, Teija, University of Westminster, DiscoveryLAB in samenwerking met Toni&Guy en Abigail Ajobi, Auroboros, Azura Lovisa, Béhen, Chloe Baines, Djokic, Maxime, Mayyaagayeva, Noirgaze, Paolo Carzana, en Shek Leung. Een voorlopig showschema wordt in de komende weken bekendgemaakt.

De septembereditie van London Fashion Week is dit jaar van 17 tot en met 21 september, en zal een combinatie zijn van fysieke en digitale evenementen. De modeweek ‘markeert de langverwachte culturele heropening van Londen’, aldus het BFC.

Voorzichtige terugkeer van fysieke shows

Ook elders in Europa keren de fysieke shows langzaam terug. De Fédération de la Haute Couture et de la Mode kondigde recentelijk aan dat Paris Men’s Fashion Week en Haute Couture Fashion Week, in juni en juli, ook een samenstelling zullen zijn van fysieke en digitale presentaties. Tijdens Milan Men’s Fashion Week in juni worden eveneens fysieke shows georganiseerd. Copenhagen Fashion Week en beurzen Revolver en CIFF zullen deze zomer naar alle waarschijnlijkheid ook weer fysiek plaatsvinden, zo lieten de organisatoren onlangs weten.