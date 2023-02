David Laport ontwerpt couture voor G-Star Raw

G-Star Raw en David Laport slaan de handen ineen en ontwerpen een couture collectie gemaakt uit denim, dat maakt het denimmerk bekend in een persbericht. Het resultaat: Denim After Dark- een collectie die bestaat uit een exclusieve couturejurk en een ready-to-wear top.

De unieke items zijn voorzien van Laport’s kenmerkende plooien en sculpturale ontwerpen die exclusief in premium Japanse denim zijn gevormd. Denim After Dark weerspiegelt het geloof van G-Star in het verleggen van de grenzen in spijkerstof, wat tevens de sleutel was tot deze samenwerking met Laport, zo is te lezen.

De exclusieve couturejurk van David Laport voor G-Star Raw. Beeld: G-Star Raw

Laport maakt gebruik van het G-Star DNA en ontwierp een korte couture jurk. De jurk is gemaakt van eersteklas Japanse denim en tule, waarbij volume en elegantie hand in hand gaan. De ready-to-wear-top is een vertaling van de couture jurk, schrijft G-Star. De geplooide strik aan de bovenkant voegt een sterke, maar vrouwelijke stijl toe.

De statement-top is vanaf vandaag verkrijgbaar via de website van G-Star voor een bedrag van 249,95 euro.