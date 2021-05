David Laport over zijn ontwerpen voor het Songfestival: “In de jurk van Nikkie zit 750 uur handwerk”

In de aanloop naar de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival stijgt de spanning, ook in modeland. Voor het Songfestival worden gewoonlijk de meest spectaculaire creaties ontworpen: voor de artiesten, hun entourage, en voor de presentatoren. Met een openingsceremonie, twee halve finales en een finaleshow op de planning zijn dat een heleboel kostuums - Diek Pothoven, hoofd mode van de Nederlandse equipe, heeft er zijn handen vol aan.

De afgelopen dagen sijpelden de beelden binnen van de artiesten tijdens de openingsceremonie afgelopen zondag, en tijdens repetities. Gisteren plaatsten presentatoren Nikkie de Jager, Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit foto’s op Instagram van de outfits die ze zullen dragen tijdens hun eerste televisie-optreden vanavond. Jan Smit verschijnt in een diepzwart maatpak van Oger, Chantal Janzen in een sprookjesachtige jurk met zilveren schouders van Edwin Oudshoorn. Nikkie de Jager en Edsilia Rombley werden door David Laport van top tot teen gehuld in pailletten.

Kilometers paillettendraad

Al is het er misschien niet op het eerste gezicht aan af te zien, in elke individuele look zitten maanden, zoniet jaren werk. Couturier Laport weet er alles van. Hij is al twee jaar bezig met de voorbereidingen voor deze week. In totaal ontwierp hij drie jurken: de twee die Edsilia Rombley en Nikkie de Jager vanavond dragen, en de jurk die Chantal Janzen zaterdag tijdens de finale aan heeft. Alles moet kloppen - de stof, de snit, het totaalplaatje.

Laport vond het ‘best wel een uitdaging’ om de outfits te ontwerpen, vertelt hij aan de telefoon. “Je moet iets heel anders ontwerpen dan gewoonlijk, iets dat een groot publiek aanspreekt. Je wilt een beetje van jezelf in het ontwerp leggen, maar ook van degene die het gaat dragen. En die persoon staat straks niet stil op het podium, ze moet wérken.” De kleding moet er dus niet alleen geweldig uitzien, maar ook bewegingsvrijheid bieden.

Waar begin je dan? “Ik kijk naar wat een lichaam mij vertelt,” legt Laport uit. “Alle presentatoren hebben een eigen figuur. Welk silhouet staat daarbij?” Voor De Jager bedacht Laport ‘een hele mooie, vrouwelijke jurk’, voor Rombley wilde hij ‘iets stoerders’, en kwam hij met een combinatie van een top en een broek. Voor Janzen had Laport vooral een specifieke kleur in gedachten; die vormde uiteindelijk het uitgangspunt voor de jurk.

Bij de uitvoering werd kosten noch moeite gespaard. De stof voor de jurk van Janzen werd door Laport zelf getekend en ontwikkeld in Zwitserland. De jurk van De Jager werd gemaakt van maar liefst tweeëneenhalve kilometer paillettendraad. Laport: “Ik had daar nog nooit mee gewerkt, dus dat leek me heel leuk.” In de jurk ging uiteindelijk 750 uur handwerk zitten. De foto van de jurk op de Instagrampagina van De Jager verraadt nog weinig, zegt Laport. “Wacht maar tot ze vanavond gaat bewegen.”

De openingsceremonie

Het startschot voor het Eurovisie Songfestival werd afgelopen zondag al gegeven tijdens de openingsceremonie. De verschillende delegaties werden per boot afgezet bij de Erasmusbrug in Rotterdam, waar ze over een turquoise loper langs de aanwezige pers flaneerden. Ook hier passeerden al een aantal indrukwekkende looks: van de volumineuze jurk van Senhit (San Marino) en de gedurfde combinaties van Jeangu Macrooy en team (Nederland) tot het elegante, ingetogen zwarte ensemble van Barbara Pravi (Frankrijk).