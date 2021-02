DAYDREAM BY MAC – Nieuwe agent in Nederland

De verkoop van de premiumlijn DAYDREAM in Nederland wordt door broeken specialist MAC met directe ingang overgedragen aan Alike Company. Het agentschap is gespecialiseerd in damesmode van hoge kwaliteit en heeft vele jaren ervaring in het topsegment. Met haar uitgebreide branche know-how, zal Alike Company de sophisticated, coole DAYDREAM styles vakkundig vertegenwoordigen.

Alike Company

Alike van de Bovenkamp

Nieuweweg 32

1251 LJ LAREN

M:+ 31 (0) 6 23592003

Onder de premium capsule DAYDREAM presenteert MAC exclusieve broeken in top designs en hoogwaardige kwaliteiten. De sportief-chique styles overtuigen met hun coole, innovatieve look en verfijnde details de modebewuste en geïnformeerde klant van alle leeftijden.

De collectie bestaat o.a. uit hoogwaardige Italiaanse denim kwaliteiten van Candiani en prachtige Vegan Leather kwaliteiten. Een DAYDREAM broek geeft elke vrouw een zekere sexyness dankzij het shaping-effect. DAYDREAM is het voorbeeld dat design en kwaliteit samen kunnen gaan met duurzaamheid.