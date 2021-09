De 36e IAF World Fashion Convention krijgt steeds meer vorm

De 36e IAF World Fashion Convention, die samen met de EURATEX 9e European Apparel & Textile Convention op 7-8-9 november in Antwerpen wordt gehouden, krijgt steeds meer vorm en wordt volop ondersteund door tal van internationale sponsoren.

Het congres brengt vertegenwoordigers van de kledingindustrie uit de hele toeleveringsketen samen. Het thema van het congres, 'Transition of the Global Fashion System', vormt de rode draad die laat zien dat samenwerking tussen koper en leverancier noodzakelijk is om de broodnodige transitie tot stand te brengen.

David Sävmann, hoofd supply chain bij de H&M Group, is een van de sprekers die met verschillende fabrikanten uit de hele wereld over dit thema gaat discussiëren. Vooraanstaand industrie-analist John Thorbeck presenteert een actuele businesscase die de sterke link tussen een transitie van bedrijfsprocessen en verbeterde duurzaamheid benadrukt. Ook het cruciale onderwerp digitalisering wordt uitgebreid voor het voetlicht gebracht door middel van interactie tussen merken, retailers en leveranciers.

De IAF-sponsors weerspiegelen het veelzijdige gezicht van de transitie van het wereldwijde modesysteem. IHKIB is een grote Turkse brancheorganisatie die de exportmogelijkheden van een groot deel van de Turkse kledingfabrikanten versterkt, QIMAone is een platform dat kwaliteits- en nalevingsbeheer digitaliseert voor wereldwijde merken, retailers en fabrikanten, Serai vereenvoudigt de wereldwijde handel door efficiëntere toeleveringsketens te bouwen, A&E is de belangrijkste fabrikant en distributeur van hoogwaardig industrieel en consumentennaaigaren, borduurgaren en technisch textiel, de Fair Wear Foundation is een multi- stakeholdersinitiatief dat bedrijven helpt de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketens te verbeteren en SIM brengt innovatieve informatiesystemen voor de toeleveringsketen van de voedingsindustrie naar de kledingindustrie. De lijst met sponsoren groeit nog steeds. Deze organisaties stellen federaties zoals IAF in staat om een branchebreed platform op hoog niveau te hosten. Daarnaast wordt er uitgebreid verslag gedaan door de mediapartners just-style en FashionUnited en de kennispartners Fibre2fashion en Sourcing Journal.

Waar het IAF congres op maandag 8 november de transitie van de industrie bekijkt door de lens van wereldwijde samenwerking in de toeleveringsketen, behandelt het EURATEX congres op dinsdag 9 november het wetgevend perspectief. De komende jaren komt er uit Brussel een grote hoeveelheid regels over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden, die mogelijke grote gevolgen voor de kledingindustrie heeft.

We nodigen alle deelnemers uit voor een walking dinner samen met IAF en EURATEX op maandagavond 8 november in het pas heropende Antwerpse Modemuseum. De conventie is live. Digitale toegang behoort tot de mogelijkheden.

Registratie: https://conventionantwerp.com/registration-entry-tickets/