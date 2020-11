De 5 meest stijlvolle luxury sneakers voor jou op een rijtje

Van sneakers kan je nooit genoeg krijgen! Er zijn ongekend veel verschillende merken die veel verschillende modellen uitbrengen. En dan is er natuurlijk nog de keus tussen bizar veel colorways en samenwerkingen. Al deze sneakers vind je bij Sneakerjagers . Naast de meest te gekke sneakers zijn ze bij Sneakerjagers ook erg fan van luxury sneakers. Ook daar is weer veel keus qua modellen, kleuren en ook niet geheel onbelangrijk, de prijzen.

In deze corona pandemie mag je jezelf best eens goed verwennen met een prachtig paar sneakers. Hieronder vind je de meest stijlvolle sneakers op een rijtje!

Balenciaga Track 2

Het begin van Balenciaga gaat al een hele tijd terug. In 1919 was Cristóbal Balenciaga Eisaguirre degene die het merk Balenciaga oprichtte. Hij opende zijn eerste winkel in het prachtige San Sebastian en al snel opende hij nog twee winkels in Madrid en Barcelona. In 1939 is de eerste winkel in Parijs geopend. Vandaag de dag is het een van de bekendste merken in de modewereld.

In juni 2019 zagen we de Balenciaga Track 2 voor eerst op de markt verschijnen. De sneaker is een echte must-have en met dit Balenciaga model maak jij jouw outfit helemaal compleet. Hoe heerlijk is het om deze sneaker te combineren met een two-piece of een jeans!

Off-White Off Court

Bijna iedereen kent ze wel, de populaire sneakers van Off-White. Een van die sneakers is de Off Court sneaker. In 2018 kwam de sneaker op de markt en in de tussentijd hebben we al heel wat verschillende colorways voorbij zien komen.

Je kan deze te gekke sneakers op ongekend veel manieren combineren, niet alleen onder een jeans maar bijvoorbeeld ook onder een jurkje.

Images by: Farfetch, Pinterest

Alexander McQueen Oversized Sneaker

Sinds 1992 bestaat het Britse merk Alexander McQueen. Het merk is al jaren razend populair en dan met name om de Oversized sneaker. Alle sneakers van het merk worden geproduceerd in Italië en worden gemaakt van kalfsleer. Minstens net zo belangrijk is dat de sneakers handgemaakt zijn. De rubberen oversized zool maakt de sneaker een echte eye-catcher.

In 2016 maakte de sneaker een doorbraak en vandaag de dag kunnen we dit heerlijke model niet meer wegdenken uit het straatbeeld. We kennen dan ook erg veel colorways op dit model. Hier vind je de leukste modellen en wat inspiratie om deze sneaker te combineren met jouw outfit.

Images by: Pinterest

Chloé Sonnie Low Top

Chloé is een zeer geliefd merk dat in 1952 werd opgericht. Ondertussen zijn ze uitgegroeid tot een van de grootste merken wereldwijd. Zo kennen we niet alleen prachtige sneakers van dit merk, maar bijvoorbeeld ook tassen en parfum.

Een van deze te gekke sneakers uit de collectie is de Sonnie Low Top Sneaker. De sneaker is niet alleen leuk onder een mom-jeans maar ook onder een jurkje! Bekijk de sneaker hieronder.

Images by: Pinterest

Gucci Rhyton

Als je denkt aan luxury zal het merk Gucci snel omhoog komen. Dat is natuurlijk volkomen terecht. Gucci heeft namelijk de meest stijlvolle sneakers die je perfect kan combineren.

Gucci is dan ook een merk dat we al heel lang kennen want al in 1921 werd het merk opgericht in Florence. Vandaag de dag hebben ze niet alleen prachtige sneakers maar ook kleding, tassen en parfum voor zowel mannen, vrouwen als kinderen!

Images by: Pinterest