De apocalyptische show van Balenciaga: ducttape en grimmige oorlogssfeer

Balenciaga's apocalyptische ronde witte set, waar modellen tegen een felle wind en sneeuw in liepen, weerspiegelde de wereld waarin we op dit moment leven.

Creatief directeur Demna had overwogen om Balenciaga's AW22-presentatie te annuleren, omdat hij twijfelde aan het nut van mode in tijden van oorlog en nood. De reden om toch in actie te komen, kwam toen hij dacht aan hoeveel mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van Balenciaga en aan zijn eigen offers aan de oorlog. Demna komt uit een familie van vluchtelingen die in de jaren negentig uit Georgië vluchtte, onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de huidige Russische invasie.

De eeuwige vluchteling

Demna studeerde in Oekraïne en zei dat hij al te veel had opgeofferd: “Ik werd een eeuwige vluchteling. Voor altijd, want dat blijft je bij”, schreef hij in de bijbehorende shownotes. “In een tijd als deze verliest mode zijn relevantie, fashion week wordt een absurditeit. Ik realiseerde me dat het annuleren van deze show zou betekenen dat je toegeeft, je overgeeft aan het kwaad."

Een gedicht van een Oekraïense dichter werd voorgelezen door Demna, die de show opende. Er was geen vertaling. Op de stoelen van de gasten, die door glas tegen de 'storm' werden beschut, lagen kopieën van gele met blauwe Oekraïense vlaggen.

De visie van modellen met gigantische vuilniszakken die tegen de wind in duwen, doet denken aan de weg die een vluchteling moet afleggen naar veiligheid en aan altijd in beweging zijn. De lange rijen voertuigen aan de Poolse grens zijn een grimmige herinnering aan dit feit.

Toch was dit een modeshow, en de tas was niet van plastic, maar van leer. Sommige kledingstukken waren gemaakt zonder knopen of ritsen. Als pullovers kunnen ze in geval van ontsnapping gemakkelijk in een zak of tas worden gestopt. Eén model droeg niets anders dan gympen en ondergoed, alsof de tijd op niemand wacht, zeker niet in tijden van oorlog.

Een ander model was verpakt in ductttape met het Balenciaga-logo, net als Kim Kardashian op de eerste rij, Demna's huidige muze en vriendin. Wijde knielaarzen met puntige neuzen waren alomtegenwoordig, zowel voor mannen als voor vrouwen, net als de futuristische zonnebrillen, de enige bescherming tegen de elementen.

Tijdens een bezoek aan de bergen afgelopen kerst, zei Demna dat hij geen sneeuw was tegengekomen. Deze show ging net zo goed over de ernstige toestand van de wereld op het gebied van klimaatbeheersing als over het beëindigen van oorlog. "Deze show heeft geen uitleg nodig", schreef Demna. "Het is een ode aan onbevreesdheid, weerstand en de overwinning van liefde en vrede."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.