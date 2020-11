‘De Apple onder de tassen’: Maak kennis met smart tassenmerk Minois

Bij de woorden ‘elegante damestas’ denkt niet iedereen meteen aan allerlei technologische features die erbij horen. Toch bestaan er lederen tassen die tablets en telefoons kunnen opladen en waarbij automatisch een lampje gaat branden zodra de tas open gaat, zonder daarbij aan stijl in te boeten. Maak kennis met het Nederlandse merk Minois. “Tassen bestaan al heel lang, maar als je kijkt naar wat er geïnnoveerd is op het gebied van gebruik valt dat best tegen,” aldus Minois-oprichter Simone Tertoolen.

Tertoolen had altijd al het idee aan de slag te gaan met het ontwerp van een tas. “Uit eigen frustratie, maar ook omdat het gebruik van een tas vaak heel onhandig is,” zo vertelt ze FashionUnited. Om de proef op de som te nemen ging ze de straat op en vroeg ze vrouwen of ze een pen bij zich hadden die ze kon lenen. Wat volgde was ‘een hoop kronkelbewegingen om in de tas te komen en vaak zonder resultaat van een pen’. Tertoolen heeft zelf een achtergrond als ontwerper en werkte bij onder andere TomTom op het gebied van user interface. “Ik vind het interessant te ontwerpen voor mensen die in beweging zijn want die hebben hun aandacht ergens anders. Je moet dan heel efficiënt ontwerpen.” Ondanks dat ze gepassioneerd is over technologie, vindt ze het ook belangrijk dat dit mooi en elegant verwerkt wordt in een product. Met dat in haar achterhoofd ging ze aan de slag met de eerste tas van Minois.

Vele prototypes volgden maar Tertoolen wist dat ze goed zat toen ze drie jaar geleden op de Salone del Mobile stond in Milaan met de eerste producten. “Mensen reageerden zo enthousiast. Elke keer als ze de tas open deden, dan moesten ze lachen en wisten ze gelijk waarvoor het bedoeld was. Dat was het moment dat ik besloot ervoor te gaan.” Klanten van Minois zijn inmiddels zo gewend aan het lampje in hun tas, dat ze zich verbazen als ze eens een andere tas gebruiken en deze dat niet heeft. “Het klinkt niet als iets wat mensen nodig hebben in een tas, maar wanneer ze het opeens niet meer hebben, missen ze het toch.”

Elegantie en technologie: tassenmerk Minois combineert het

De collectie van Minois bestaat op dit moment uit twee typen tassen en portemonnees. Binnenkort wordt daar nog een crossbody tas aan toegevoegd. Alleen de tassen hebben smart features, zo vertelt Tertoolen. Een producent vinden die open stond om te experimenteren in de vrij traditionele tassenwereld, was nog best een uitdaging. Uiteindelijk werkt Minois samen met een tassenatelier in Italië die ook produceert voor Prada, Dolce & Gabbana en Gucci. “Om een lichtje in een tas te maken is niet zozeer de uitdaging, maar om dat op een mooie manier te doen en op een manier dat het geen extra moeite kost, daar zit de echte uitdaging.” Bij de Minois-tas is het namelijk niet nodig om zelf een knopje in te drukken - de lamp gaat automatisch aan bij het open doen. “Samen met het tassenatelier hebben we een nieuwe manier van productie bedacht om het mooi te verwerken. Alle technologie zit in het leer verwerkt dus je ziet het eigenlijk niet. Het leer is vervormd en zit om de elektronica heen.”

De tassen hebben op dit moment drie features: het lampje, de mogelijkheid om een telefoon of tablet op te laden en de tas zelf is op draadloos op te laden via een dock die wordt meegeleverd. De tas geeft eveneens aan hoeveel batterij deze nog heeft. De CEO geeft aan dat Minois-tassen net iets meer uitleg nodig hebben dan de doorsnee tas. “Het is niet ingewikkeld, maar wanneer je het even ziet, snap je het meteen.” Daarom ziet Tertoolen dan ook een combinatie van online en fysieke retail voor zich. Op dit moment is ze in gesprek met diverse retailers voor de verkoop van de tassen. “Er zijn veel consumenten die een tas in het echt willen zien. Ze willen het leer voelen of de features ervaren. Dat is heel begrijpelijk. Het is een nieuw product dus mensen zullen vragen hebben. We zijn op dit moment vol vertrouwen dat het in de winkel goed gaat, want voor de winkelier is het ook belangrijk dat er weinig omkijken naar is. Normaal gesproken hoef je een tas niet op te laden, dus dat komt er ook nog bij kijken.” De tas in het echt kunnen ervaren is volgens Tertoolen ook belangrijk, mede omdat men op de website soms niet doorheeft dat de tas een lampje in zich heeft. “Daarom werken we op dit moment ook aan video’s om het verhaal te vertellen.”

Voor Minois heeft Tertoolen nog veel dromen. Ze wil met het merk wereldwijd gaan, maar focust op dit moment op Europa en de Verenigde Staten. Daar wil ze in de grote steden verkooppunten hebben. Het merk heeft net het eerste verkooppunt binnengesleept namelijk Margreeth Olsthoorn in Rotterdam. Daarnaast staat de uitbreiding van de collectie op de agenda en het verder aanscherpen van het concept van de tas. “Je kunt dan denken aan extra features. Het elegant combineren van technologie en een tas blijft wel een uitdaging. Er gaat veel tijd, geld en vooral veel uitproberen in zitten. Het gaat erom dat de technologie iets toevoegt aan het dagelijkse leven van de gebruiker.”

“Vrouwen en technologie is een combinatie die niet altijd logisch gevonden wordt,” vertelt Tertoolen. Ze erkent dat mannen en vrouwen anders naar technologie kijken, maar een desinteresse is het zeker niet. “Vrouwen kijken meer naar wat een product hen brengt in het dagelijks leven. Bij technologische innovaties denkt men veel aan mannen en ik denk dat bij vrouwen nog veel te winnen is. Het is onontgonnen gebied.”