De AW23 collectie van Bianco

Vrouwen collectie

Krachtig en sterk, vrouwelijk en mooi: voor AW23 presenteren we een collectie vol statement-schoenen om de wereld mee te betreden. Met meer dan 35 jaar BIANCO en onze voortdurende liefde voor esthetiek, bevat de collectie een verfrissende look met tijdloze BIANCO-klassiekers en trendy stijlen en biedt de collectie voor elk wat wils.

Opvallende silhouetten uit de AW23-collectie zijn genderloze sneakers, puffer snowboots, praktische wandelschoenen, glimmende slingbacks en loafers van glanzend leer. In deze collectie ligt de focus op comfort door extra zachte inlegzolen, warme wollen voering en hyper gestructureerde oppervlakken.

Verwacht een solide kleurenpalet geïnspireerd op de AW23-trendkleuren, zoals bruine aardetinten, kern zwart, stoffig krijg en helder wit. Tastbare kleuren als lichtroze, metallic en zilver overheersen de details.

Beeld: Bianco Footwear, AW23

Beeld: Bianco Footwear, AW23

Beeld: Bianco Footwear, AW23

Heren collectie

De AW23-collectie bevat belangrijke ingrediënten die aan alle behoeften van het seizoen voldoen. We bevinden ons in de zone tussen laid-back comfort en doordachte looks met functionele laarzen en deftige loafers. Naast ons neutrale kleurenpalet van zwart, beige en grijs, ontdekt u ook accenten als diep cognac en koffiebruin voor een opvallend contrast in de details.

Duik in de essentie van de collectie en verwacht eersteklas materialen zoals Soft Texas, zacht suède en polidoleer dat er na een tijdje alleen maar beter uit komt te zien. We streven er altijd naar om te verbeteren en verantwoordelijk te handelen in alles wat we doen. We hopen bovendien dat onze community hetzelfde zal doen.

Beeld: Bianco Footwear, AW23