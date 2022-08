De baan van... koninklijke hoedenmaker Fabienne Delvigne

Hoeden hebben iets magisch en worden vaak onmiddellijk geassocieerd met koninklijke families, voor wie ze traditiegetrouw deel uitmaken van de koninklijke dresscode. De Belgische ontwerper Fabienne Delvigne maakt al meer dan 25 jaar hoeden voor de koninklijke familie van België. Haar duurzame exemplaren worden ook gedragen door de koninklijke families van Nederland, Zweden en Luxemburg.

Maar dat is niet alles: in 2021 startte ze het zogenaamde ‘Caring Hat’ project. Deze lijn van hoeden, tulbanden en petten is speciaal ontworpen voor mensen die lijden aan alopecia of haaruitval ten gevolge van een behandeling tegen kanker of andere ernstige ziekten. Hoe ziet een gewone dag er voor Delvigne uit, hoe maak je op duurzame wijze hoeden en welke tips heeft ze voor mensen die aan de slag willen als hoedenmaker? FashionUnited vroeg het haar.

De 'Lightness' hoed van Fabienne Delvigne. Beeld via: Fabienne Delvigne

Kun je iets vertellen over je achtergrond?

“Ik ben 35 jaar geleden aan de slag gegaan als hoedenmaker, na een marketing opleiding in Brussel. Ik merkte op een gegeven moment dat hoeden de focus op de ogen leggen en dat als een hoed goed gekozen is, deze de vrouw mooier maakt. Het effect was bij mijzelf zo positief, dat ik dit ook voor andere mensen wilde creëren.”

Hoe ziet een doorsnee dag op het werk er voor jou uit?

“Het is altijd waanzinnig druk: geen dag is hetzelfde. Je hebt continu te maken met klanten, leveranciers, en het zoeken naar nieuwe ideeën en materialen. Ik ben vaak ook onderzoek aan het doen naar de juiste kleur voor een hoed voor een bepaalde klant. Verder werk ik ook samen met andere merken, bijvoorbeeld Guerlain, Dior of Natan.”

Hoe doe je onderzoek naar de juiste kleur voor een bepaalde klant?

“We krijgen een sample van de jurk van de klant, en soms hebben we de jurk zelf in het atelier. Dan proberen we de juiste kleur voor een hoed te vinden die bij de jurk past. Ik laat me leiden door de kleur van de jurk, maar het patroon of andere details kunnen ook interessant zijn. Omdat ik met natuurlijke vezels en kleurstoffen werk, is het lastig om precies de juiste kleur te krijgen die je wilt. Dit proces vraagt daarom de nodige tijd.”

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor je en hoe uit dit zich in je dagelijkse werkzaamheden?

“Ik heb me altijd al gefocust op duurzaamheid. Het is niet de bedoeling om met een materiaal of product te werken dat de planeet schaadt. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld de bananenvezel. Wanneer bananen van de boom worden geplukt, kan de boom gaan rotten. Dit trekt vervolgens muggen aan en kan leiden tot ziektes. Om dit te vermijden, maken we gebruik van de vezels van de stam van bananenbomen.”

“De vezels kunnen gebruikt worden om verschillende soorten textiel te maken met een ander gewicht en dikte, dat gebaseerd is op het gedeelte van de boomstam waar de vezels uit zijn gehaald. Een bijkomstig voordeel is dat we hiermee werk geven aan mensen in de regio, die textiel maken van de bananenvezel. Het is een win-win situatie: er zijn minder ziektes, mensen hebben werk en wij hebben een mooi natuurlijk product.”

Beeld via: Fabienne Delvigne

Beeld via: Fabienne Delvigne

Wat is het meest interessante deel van je werk?

“Ik vind het heel leuk om mensen te adviseren. De naam van ons boek, verklapt al waar we voor staan: “Sublimating through Difference.” Ik wil met mijn creaties graag verschillende mensen, persoonlijkheden, en lichaamsvormen laten opvallen en dat wat hen uniek maakt benadrukken.”

Waar haal je inspiratie vandaan?

“Ik haal overal inspiratie uit: de natuur, hedendaagse kunst, gebouwen, een bankje dat ik in New York zag, de compositie van een schilderij, een boeket bloemen en alle vormen van creativiteit. Op basis daarvan ontwerp ik hoeden die aan de volgende vier criteria voldoen: elegantie, vrouwelijkheid, gedurfdheid en lichtheid.”

Wat is je favoriete hoed van alle creaties?

“Op dit moment is dat 'Lightness'. Deze hoed werd gemaakt tijdens een van de vele lockdowns. Dit was een moeilijke periode voor ons, omdat bruiloften werden afgelast en het creatieproces even 'on hold' stond. De 'Lightness' hoed is gemaakt van natuurlijke vezels, en is een soort explosie van creativiteit, die we zo lang moesten onderdrukken tijdens de lockdown. Daarom was het ook een van de meest spannende en bevrijdende hoeden om te ontwerpen en maken.”

Wat zijn volgens jou de belangrijkste kwaliteiten die een hoedenmaker/ontwerper moet hebben?

“Het is belangrijk om écht te luisteren. Als ontwerper kun je de neiging hebben om een bepaald idee door te drukken, terwijl ik echt veel luister en aanvoel wat de persoonlijkheid is van een klant en wat ze echt willen. We willen ze sieren en zich mooier laten voelen. Een zeer groot handelsmerk van Maison Fabienne Delvigne, is dat we de mens op de voorgrond van alles zetten. Dit is voor ons belangrijker dan het verkopen van producten.”

Hoe is de rol van hoedenmaker in de loop der tijd veranderd?

“In de loop der tijd verandert de mode en ontwikkelt de smaak van mensen zich. Ik ga daar met mijn ontwerpen in mee. In de loop van de jaren merkte ik ook dat er steeds meer mensen kwamen die hun haar verloren hadden door ziektes als kanker en alopecia. Ik begon verschillende hoeden te maken, die ik ‘Caring Hat’ noem, om vrouwen en mannen die kanker hebben verschillende opties te geven die niet alleen pruiken of sjaaltjes zijn. Als gevolg van onze talrijke contacten hebben wij een wetsontwerp verkregen om een gedeeltelijke vergoeding te verkrijgen voor hoofdbedekkingen zoals het geval is voor pruiken.”

Beeld via: Fabienne Delvigne

Beeld via: Fabienne Delvigne

Welke tips heb je voor mensen die hoedenontwerpers en makers willen worden?

“Je moet bereid zijn om veel te werken. Verder moet je heel veel doorzettingsvermogen hebben, en je moet passie hebben voor wat je doet. Ook al werk ik krankzinnig lange dagen, geniet ik er altijd toch nog een beetje van omdat ik hou van wat ik doe.”

Wat was je grootste succesmoment tot nu toe?

“De publicatie in het Frans en Engels van het boek “Sublimating through Difference” ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het merk. Het was geweldig om al onze creaties en passie in het boek te verwerken. Het boek bevat een voorwoord van de Franse journalist Stéphane Bern en de Belgische modeontwerper Diane von Furstenberg.”

Sublimating Through Difference boek. Beeld via: Fabienne Delvigne

Wat was de grootste uitdaging in je carrière tot nu toe?

“Elke dag is een nieuwe uitdaging. Elk jaar veranderen dingen, en staan we voor nieuwe uitdagingen. De grootste uitdaging is momenteel het veranderen van de wet in België omdat we mensen in nood willen helpen en mensen die het moeilijk hebben willen helpen om zich mooi te voelen, ondanks hun ziekte. We willen van Caring Hats een wereldwijde ‘movement’ maken, en dit dus ook in Nederland mogelijk maken .We hebben de steun van meer mensen nodig om te praten over onze Caring Hats en de aanpak op maat die daarbij hoort. Maar we hebben ook mensen nodig die het Caring Hat Fund steunen dat we hebben opgericht om kansarme mensen te helpen Caring Hats te ontvangen.”

Heb je nog andere toekomstplannen?

“Naast het Caring Hats project, is er een nieuwe samenwerking met het Antwerpse modemerk Scapa. Het is mooi dat twee merken die de focus op kwalitatief hoogwaardig materiaal hoog in het vaandel hebben staan, samenkomen om iets moois te creëren. We hebben specifieke hoeden voor hen gemaakt die in hun winkel vanaf September tentoongesteld zullen worden.”

Beeld via: Fabienne Delvigne

Beeld via: Fabienne Delvigne

