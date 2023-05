De CEO van Sneakerness: Het is niet alleen team Nike of Adidas meer

Dit weekend strijkt Sneakerness, een internationale sneakerbeurs voor consumenten, neer in de Kromhouthal in Amsterdam. Het evenement, dat ook plaatsvindt in andere Europese steden zoals Keulen, Londen en Parijs, is speciaal voor degenen die naast de populaire casual schoen ook geïnteresseerd zijn in kunst, sport, muziek en mode. Bovendien: er zijn een aantal grote merken aanwezig. In Amsterdam zijn dat onder meer Patta, Foot Locker, Adidas en Puma.

FashionUnited spreekt met co-CEO, Matthijs van der Meulen, over de huidige ontwikkelingen en trends in de sneakerwereld. Daarnaast vertelt hij over de kansen die ontstaan voor kleine merken als gevolg van Nike’s focus op een direct-to-consumer model.

Welke ontwikkelingen ziet u op dit moment in de sneakerbranche?

De afgelopen jaren was er een grote focus op Nike, voornamelijk op de Jordan One. Dat niveau is snel gedaald, wat nogal verrassend was. Nike domineerde de markt [met het model, red.] en toen was er een punt waarop mensen verveeld raakten. Dus keken ze naar andere merken en modellen zoals de Jordan Four. Daarnaast zien we dat mensen grote merken minder volgen, zoals Adidas en Nike. Men krijgt meer belangstelling voor de kleinere merken.

Air Jordan 4 Retro. Beeld: Nike

Welke merken hebben daardoor een kans gekregen?

Dat zijn merken zoals Karhu. New Balance heeft het de afgelopen twee, drie jaar ook heel goed gedaan en het lijkt erop dat niemand het merk momenteel kan stoppen.

Consumenten letten nu meer op merken en silhouetten om de best mogelijke stijl en schoen te vinden. Men koopt niet slechts één merk. Men hoeft niet meer alles van Nike te hebben of kopen niet alles meer wat met Adidas te maken heeft. Ze zoeken het merk dat de mooiste basketbalschoen of het beste tracking-model heeft.

Dus het is niet meer alleen team Adidas of Nike?

Precies. Adidas is bijvoorbeeld erg sterk in de basismodellen - Samba en Gazelle doen het supergoed.

Welke trends vormen zich op dit moment bij deze giganten?

Outdoormerken krijgen veel aandacht. Het is nog een niche, maar merken als Salomon zijn plots in de mode. Dat had je me vijf jaar geleden niet kunnen vertellen.

Sandy Liang x Salomon. Beeld: Steven Yatsko

Adidas kampt nog steeds met problemen door het stopzetten van de samenwerking met Ye. Wie zou een goed alternatief zijn voor het sportmodemerk?

In het verleden werkten ze veel samen met Pharrell [muzikant en ontwerper Pharrel Williams, red.], maar wat die samenwerking betreft is het moeilijk. Dat zijn grote schoenen die gevuld moeten worden. Wie kan de leegte vullen die Ye [Kanye West, red.] achterlaat? Daar heb ik geen duidelijk antwoord op.

Wellicht kan William’s nieuwe positie als creatief directeur van herenkleding bij Louis Vuitton de doorslag geven…

Absoluut. Hij is een zeer professionele man - dat is hij altijd geweest. Hij kent de streetwear niches heel goed. Als er één persoon is, zou hij het kunnen zijn.

'AW22 Samba'-Kapsel by Pharrell Williams. Beeld: Adidas

Welke andere problemen ziet u momenteel in de wereld van sneakers?

Nike steekt als bedrijf al zijn energie in een business-to-consumer model en probeert zijn producten via zijn eigen website te verkopen. Ze sluiten de tussenpersoon uit, dus de grote winkels, maar ook de kleine, gespecialiseerde sneakershops. Dit kan ook averechts werken, of eigenlijk, het begint al averechts te werken. Je ziet geen goede Nike producten meer in de winkels. Vroeger lagen ze overal. Zelfs in de speciale sneakerwinkels - waar veel van de trends zijn ontstaan - zijn geen goede Nike-modellen meer te vinden.

Welke merken hebben de plaats ingenomen?

New Balance, Diadora en alle kleinere merken. Nike is echt goed in het creëren van een hype, veel mensen zijn er in gestapt en hebben geprobeerd alle limited-edition sneakers te bemachtigen. Maar negen van de tien keer heb je natuurlijk niets. Als je je twintigste Nike niet krijgt, ben je het zat en stap je over op een ander merk.

Saucony Originals ProGrid Omni 9. Beeld: Saucony

Waarom zijn deze kleine onafhankelijke winkels zo’n broeinest voor sneakertrends?

Zij luisteren naar hetgene wat op straat gebeurt - naar wat hot and happening is. Een merk als Nike mist dat.

Wie loopt er nu voorop als het gaat om samenwerkingen?

Action Bronson x New Balance 990v6 “Baklava”. Beeld: New Balance

Wat New Balance doet is echt cool. Zij werken samen met jonge, frisse ontwerpers, muzikanten en kunstenaars, zoals de Amerikaanse rapper Action Bronson.

Nike is natuurlijk altijd op de goede weg met zijn samenwerkingen.

Tot slot, naar welke release kijk je nu in het bijzonder uit?

Inmiddels ben ik helemaal weg van New Balance en zijn ze helaas gestopt met mijn favoriete silhouette - de 997. Dit jaar brengen ze de 998 terug, dat is mijn tweede favoriet. Daar ben ik heel blij mee, maar ik hoop toch op een herlancering van 997 volgend jaar.