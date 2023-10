De chemie spreekt voor zich: Patagonia & Gore presenteren nieuw PFAS-vrij Gore-Tex ePE-membraan

Onder het motto "Great Chemistry" nodigden Patagonia en Gore-Tex afgelopen vrijdag gasten uit voor een informatief evenement in München. Het doel van het gezamenlijke evenement was om het nieuwe PFAS-vrije Gore-Tex ePE-membraan te presenteren en consumenten, winkeliers en de pers de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen.

Het Gore-Tex ePE membraan is eigenlijk niet helemaal nieuw. Het werd vorig najaar voor het eerst op de markt gebracht. Toen echter alleen met een zorgvuldig uitgekozen groep merkpartners uit de kleding-, schoenen- en handschoenenbranche. Onder hen was Patagonia. Het aantal producten dat vorig jaar met het nieuwe ePE-membraan op de markt kon worden gebracht, was door productiebeperkingen echter nog zo klein dat de meeste producten niet eens in de winkel konden worden verkocht, maar alleen via de D2C-kanalen van de merken. Dit najaar is dat anders: er worden dit keer meer dan 90 kleding-, schoenen- en handschoen ontwerpen van in totaal 26 Gore-Tex partners gelanceerd, waardoor de kans toeneemt dat het nieuwe membraan daadwerkelijk in de winkels te zien is.

Gore-Tex Pro wordt in 2025 geïntroduceerd als ePE-membraan

En dat is nog maar het begin. "We kunnen nu al aankondigen", legt Lara Wittmann uit, Global Strategic Marketer bij W.L. Gore & Associates, "dat we ons hoogwaardige membraan Gore-Tex Pro in 2025 als ePE-membraan zullen introduceren". Het Windstopper-membraan zal dan ook beschikbaar zijn als ePE-membraan. Dit maakt duidelijk dat Gore haar huiswerk heeft gedaan en eindelijk een PFAS-vrij alternatief biedt op het gebied van consumentenproducten. Want hier wordt al lange tijd om gevraagd door de outdoor- en mode-industrie. PFAS' worden beschouwd als schadelijk voor het milieu en de gezondheid en worden niet afgebroken in de natuur.

Het huidige Gore-Tex membraan bestaat uit geëxpandeerd, d.w.z. uitgerekt polytetrafluorethyleen, kortweg PTFE. PFAS is nodig als additieven voor de productie van PTFE. PFAS worden ook gebruikt om textiel waterafstotend te maken, wat nodig is om gelamineerde stoffen zoals die van Gore-Tex permanent waterdicht en ademend - d.w.z. dampdoorlatend - te maken.

Het ePE-membraan heeft geen PTFE en bestaat in plaats daarvan uit geëxpandeerd polyethyleen. Gore, dat al zijn eigen membranen maakt, heeft dus een manier gevonden om polyethyleen te verwerken op een vergelijkbare manier als PTFE, dat ook geëxpandeerd is.

Zowel het ePE-membraan als de waterafstotende afwerking van het laminaat zijn PFAS-vrij. Bovendien vermindert het membraan de ecologische voetafdruk van het materiaal. Door de betere verhouding tussen sterkte en gewicht kunnen de stoffen dunner en lichter zijn. Tegelijkertijd is er minder materiaal nodig, wat een positief effect heeft op het efficiënt gebruik van hulpbronnen. Niettemin, en dit is cruciaal voor Gore, is ePE net zo duurzaam als het oude PTFE-membraan. Iets anders zou noch ecologisch, noch economisch zinvol zijn voor Gore.

Ontwikkeling van tien jaar

Matt Dwyer, die al tien jaar bij Patagonia werkt en nu Vice President Product Impact & Innovation (Sustainability) is, is jarenlang materiaalspecialist geweest en stapte in 2013 over van Gore naar Patagonia - ook om de ontwikkeling van PFAS-vrije membranen vanaf deze kant aan te sturen. Dwyer: "Voor ons bij Patagonia ging het erom een probleem op te lossen dat een paar jaar geleden nog niet eens bestond, omdat het onbekend was." "En we wisten dat we deze ontwikkeling niet alleen konden doen, we hadden merken nodig die met ons samenwerkten," voegt Wittmann toe.

Gore is al sinds 2012 op zoek naar een alternatief voor PTFE. In het begin waren er ongeveer 50 materialen op de testbank die mogelijk PTFE konden vervangen. Er waren veel tests en verder onderzoek nodig om tot een bevredigend resultaat te komen dat ook op industriële schaal zou werken. Patagonia was ook steeds weer betrokken bij het testen en evalueren van prototypes met atleten. Wittmann: "Er waren veel ups en downs, de grootste uitdaging was om het materiaal op het niveau te brengen waar Gore-Tex voor staat." Tot slot moest ook de productie worden aangepast, althans in de eerste proeffabrieken. Dit proces duurde tien jaar.

De vraag blijft waarom Patagonia, als duurzaam merk, niet veel eerder is overgestapt op andere leveranciers van PFAS-vrije membranen. Die zijn er ook al lang, maar ze zijn niet zo bekend bij consumenten als marktleider Gore-Tex. "Het mooie van het nieuwe membraan is niet alleen dat het PFAS-vrij is. Het mooie is dat er nog steeds Gore-Tex op staat en dat het membraan presteert zoals mensen van Gore-Tex gewend zijn," legt Dwyer uit. "Het ergste wat we kunnen doen is bezuinigen op de functionaliteit en duurzaamheid van onze producten."

Meer merken moeten mee doen

Het ePE-membraan heeft niet alleen tijd nodig voor ontwikkeling, maar ook voor marktintroductie. Pas geleidelijk aan zullen andere Gore-Tex ePE-producten op de markt komen en - als alles goed gaat - op een dag het PTFE-membraan volledig vervangen. Maar dit is niet alleen in handen van Gore en Patagonia. Dwyer: "Om ePE groot te maken, hebben we grote hoeveelheden nodig en moeten nog meer merken volgen."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.